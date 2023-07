¿CUÁNTO SE PRODUCE EN LAS REFINERÍAS DE MÉXICO?

AUTOSUFICIENCIA, EN 2034

¿Y EL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIÓN?

3. A partir de 2035 bajará la demanda del mercado mexicano, y podría ser más rápido si las políticas actuales fueran actualizadas para tener una transición rápida de carros de combustión a eléctricos. Pero esto no sucederá si el poder adquisitivo de las personas no se incrementa y no se invierte la parte pública y privada en infraestructuras para cargas de autos. Y al no tener actualmente una confiabilidad del sector eléctrico en la distribución, es complicado mutar.