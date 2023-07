Para el próximo proceso electoral en Baja California, se prevé la instalación de cinco mil 50 casillas, y se han implementado algunos cambios significativos. En entrevista con el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández Morales explicó que este proceso será concurrente con la elección federal, y la organización estará a cargo del Instituto Nacional Electoral.

Entre las novedades, se incluirá en las boletas electorales la fotografía de los candidatos, siendo la primera vez que esto sucede en Baja California. Este procedimiento ya se realiza en otros estados, como Puebla.

Además, la elección en la entidad contempla votar para alcaldes y munícipes en 7 ayuntamientos, junto con la elección de 17 diputados uninominales y ocho diputaciones por el principio de mayoría.

Un cambio territorial importante es la creación del Noveno Distrito Electoral Federal, que abarcará los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate, incrementando a nueve el número de diputados federales.

En cuanto a las denuncias por violencia política en razón de género, el Instituto ha recibido doce casos que están siendo investigados. Una vez concluidos, los expedientes serán enviados al Tribunal Estatal Electoral para evaluar y emitir sanciones, si fuese necesario. Es importante mencionar que debido a la naturaleza de los procedimientos, no se proporcionará información sobre los sujetos denunciados para no entorpecer las investigaciones. Esto implica que aún no se ha aclarado si Jaime Bonilla y otros políticos del Partido del Trabajo están siendo objeto de denuncias por los ataques hacia las gobernantes actuales. N

