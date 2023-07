Con Suiza como invitado de honor y un foro especializado en inteligencia artificial, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) regresa en su vigesimosexta edición con una selección oficial de 201 películas provenientes de 49 países. El evento se realizará en León, del 20 al 23 de julio; San Miguel de Allende, del 24 al 27, y en Irapuato los días 28 al 31 del mes en curso.

“Contaremos con 37 estrenos mundiales, 32 estrenos americanos, 21 estrenos latinoamericanos y 53 estrenos mexicanos de una convocatoria que reunió 4,065 cintas provenientes de 141 países”, refiere el festival en un comunicado.

Joan Baez: I am a Noise es el nombre de la película con la que se inaugurará el evento. Resulta un homenaje biográfico a la emblemática cantante folk, llevado por las directoras Karen O’Connor, Miri Navasky y Maeve O’Boyle.

Además, se presentará como muestra especial Perdidos en la noche, el filme más reciente de Amat Escalante recién desempacado de Cannes 2023, y cuyo elenco tiene a figuras como Bárbara Mori y Ester Expósito.

Una novedad del GIFF 26 es que por primera vez se abordará una instancia de Cinema Picnic en el estadio de beisbol Domingo Santana, casa de los Bravos de León. Los asistentes podrán ver Transformers: Rise of the Beasts desde los jardines de “La Fortaleza”.

Durante la inauguración, en San Miguel de Allende, se proyectará la película Smoke Sauna Sisterhood, de Anna Hints, que narra la tradición estonia de los baños de vapor, donde se forman relaciones estrechas de sororidad. En Irapuato, Martínez, de Lorena Padilla, será la obra que abra este evento cultural.

CINE ENTRE MUERTOS Y EL TALLER DE CHUCHO, EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUANAJUATO

“Contamos también con las muestras especiales que han caracterizado al Festival: la sección infantil Niños en Acción, la muestra erótica Locura de Medianoche y el programa Música+Cine. La esperada sección de horror Cine Entre Muertos se llevará a cabo en los panteones de León, San Miguel de Allende y por primera vez en Irapuato”, comparte el GIFF.

Aunado a todas estas actividades, en las tres sedes estará la exposición “El Taller de Chucho a través del tiempo”. En ella se podrán admirar personajes utilizados a lo largo de la historia por el insigne taller de animación mexicano —recientemente galardonado a nivel internacional por su colaboración en Pinocho, de Guillermo Del Toro—.

Durante el Festival Internacional de Cine Guanajuato también se rendirá homenaje al director Luis Estrada, ganador del premio Ariel y quien hace poco estrenó Que viva México. En la ceremonia recibirá la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, un galardón con 62 años de historia que reconoce a las personas que han contribuido a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo con su trayectoria.

Asimismo, GIFF en conjunto con la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión otorgará un homenaje a la primera actriz mexicana Arcelia Ramírez, cuya cartera cinematográfica incluye títulos como La mujer de Benjamín, Perfume de violetas, Cilantro y perejil, Así es la vida, El viaje de Teo, En un claroscuro de la luna y Verónica.

RALLY UNIVERSITARIO

Otra figura a la que se rendirá homenaje será la productora Tita Lombardo. Con más de 20 créditos en su haber, algunas de sus cintas son Profundo carmesí, Un dulce olor a muerte, Amores perros, Nuevo orden, Babel, On the Road y Once Upon a Time in Mexico.

La formación de nuevos talentos es un propósito esencial de este festival. Por lo anterior, durante 6 meses 120 jóvenes universitarios recibieron una capacitación intensiva en cinematografía por parte de expertos de la industria.

En el Rally Universitario, la primera ventana al cine para los cineastas noveles de México, se producirán seis cortometrajes en 48 horas realizados por sendos equipos de estudiantes provenientes de seis estados.

Los proyectos elegidos este año son: Cenizas de la Universidad Autónoma de Durango, Despierta de la Universidad Iberoamericana León, El despertar de la Universidad Autónoma del Estado de México, Langostas a domicilio de la Universidad Nueva Galicia. Así como Lirio blanco de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y Pariendo chayotes del Colegio Nacional de Cine. N