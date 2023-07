La reciente Cumbre Climática de Hollywood abrió con una conversación excepcional entre Quinta Brunson (Abbott Elementary) y Daniel Scheinert y Daniel Kwan—conocido como Daniels—(Everything, Everywhere, All at Once). Hablaron de su entusiasmo por el potencial y el poder que tiene Hollywood para adoptar soluciones climáticas dentro de las historias, detrás de escena y durante todo el proceso creativo.

Daniel Kwan compartió que para imaginar un futuro mejor, necesitamos contar historias originales que contrarresten los sistemas que hemos heredado que perpetúan la crisis climática. “Los sistemas son realmente fuertes y las historias son como tirar piedras a una pared. Pero hay que recordar que los sistemas son historias fosilizadas. Las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre todas estas cosas que ya no nos sirven”, dijo.

Como cofundadores y productores ejecutivos de Hollywood Climate Summit, una conferencia anual para profesionales del entretenimiento y los medios de comunicación para avanzar en su conocimiento de la justicia ambiental y construir una cultura de coraje y entusiasmo en torno a la acción climática, entendemos que la combinación de ingenio creativo e influencia global de Hollywood tiene una responsabilidad y un poder únicos para liderar nuestra respuesta cultural colectiva a la emergencia climática.

POCAS NARRATIVAS INCLUYEN EL CLIMA

Sin embargo, hasta la fecha, pocas narrativas han incluido el clima. Según el Proyecto de impacto de medios de la USC y el informe de investigación reciente de Good Energy, solo el 0,6 por ciento de los guiones de 2016 a 2020 incluyeron las palabras “cambio climático”. Entonces, ¿Qué tipo de historias pueden ayudar a reimaginar los sistemas cuando se trata de la crisis climática? Aquí hay algunos puntos clave de la Cumbre del Clima de Hollywood de este año para generar algunas ideas:

Escribir sobre el cambio climático puede ser tremendamente entretenido… ¡y no sermoneador! Desde la comedia hasta el terror, la realidad y todo lo demás, nuestro contenido puede reflejar cambios culturales y, al mismo tiempo, ser sexy, hilarante, impactante e inspirador, ¡a veces todo a la vez!

Los programas y las películas han demostrado una y otra vez que tienen la capacidad de cambiar las perspectivas a gran escala. El programa Will & Grace, que presentó a un querido personaje gay en la televisión, obtuvo apoyo para la comunidad LGBTQ+ y, finalmente, se citó como uno de los factores detrás del apoyo de Joe Biden a la igualdad en el matrimonio. Programas como Will & Grace no habrían tenido la misma influencia innovadora si la premisa, los personajes y las historias (fuera del tema social) no hubieran sido hilarantes, conmovedores y comercialmente exitosos.

AUMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LA CRISIS CLIMÁTICA

Necesitamos seguir contando grandes historias que amamos. No le estamos pidiendo a Hollywood que cambie el valor de entretenimiento del contenido creado, le estamos pidiendo a la industria que ayude a los creadores en todos los niveles a aumentar su comprensión de la crisis climática para que el clima pueda informar y enriquecer directamente el desarrollo del personaje y la construcción de mundos.

Brunson y Zoanne Clack de Grey’s Anatomy hablaron sobre cómo sus programas abordaron el mismo problema climático: las olas de calor. En Grey’s Anatomy, una ola de calor (basada en una ola de calor real del verano anterior en Seattle) apagó el aire acondicionado, lo que impidió que los médicos realizaran cirugías porque los quirófanos deben tener temperatura controlada. Abbott Elementary presentó una ola de calor similar en Filadelfia y destacó cómo las escuelas con fondos insuficientes a menudo no tienen acceso a aire acondicionado, lo que deja a los maestros lidiando con los estudiantes sacudidos por el calor mientras se produce la hilaridad. Ambos programas demuestran que es posible presentar estos escenarios de manera única, entretenida y sutil tanto en comedia como en drama, sin apartarse del corazón de la historia.

Necesitamos narrativas que desacrediten lo que han pretendido las compañías de combustibles fósiles: que la crisis climática es responsabilidad del individuo. En realidad, las empresas de combustibles fósiles y otras industrias importantes han exacerbado la crisis climática. El antídoto es volver a imaginar el viaje del héroe de ser individualista a centrarse en la resiliencia, el cuidado y la ayuda mutua de la comunidad.

INSPIRAR A LA COMUNIDAD Y ACCIÓN COLECTIVA

Al mostrar a los personajes que amamos superar juntos los desafíos, podemos inspirar la fuerza de la comunidad y la acción colectiva. Las historias que muestran viajes con varias personas (idealmente, que no siempre están de acuerdo) que se unen para enfrentar un desafío reflejan la realidad real a la que nos enfrentamos. Es un error colocar la carga de abordar un problema global sobre los hombros de los individuos: estamos juntos en esto.

Si bien es ciertamente valioso mostrar la adopción de soluciones sostenibles como paneles solares y dietas basadas en plantas, es importante recordar que estas no son soluciones equitativas para todos y solo serán significativas si se muestran a través de una lente de justicia ambiental interseccional.

Durante la Cumbre, priorizamos las conversaciones centradas en el liderazgo indígena, la representación de las personas con discapacidad, la justicia ambiental y la construcción de movimientos intergeneracionales porque sabemos que no hay un futuro por el que valga la pena luchar que no se centre en la justicia climática para las comunidades más afectadas por la emergencia climática, a pesar de ser el menos responsable de ello. Como creadores de cultura, influimos en los valores de nuestra sociedad.

LAS HISTORIAS PUEDEN ILUMINAR EL FUTURO

Transformar nuestros valores colectivos y alterar los sistemas fosilizados requiere transferir el poder creativo a los líderes que han sido históricamente excluidos, en particular aquellos con visiones culturales del mundo que redefinen nuestra relación con la Tierra, entre nosotros y rompen los ciclos de estilos de vida extractivos.

Las historias pueden arrojar luz sobre nuestro presente e iluminar nuestro futuro. Nos fundamentan en la humanidad de lo que realmente significa enfrentar la crisis climática, de maneras complejas, ricas e informadas. En este punto, los adultos estadounidenses pasan un promedio de 167 minutos al día viendo videos digitales. Algunas personas pasan más tiempo con personajes ficticios que con sus propios familiares o amigos.

¿No sería agradable pasar esos minutos con personajes que están tratando de construir un futuro mejor para ellos y sus comunidades? ¿O simplemente tratando de procesar lo difíciles que son los lunes, especialmente cuando el océano está en llamas? Si puedes relacionarte, suponemos que tus personajes favoritos también pueden hacerlo. N

Sobre las autoras:

Allison Begalman es una empresaria, activista y emprendedora con sede en Los Ángeles que se desempeña como directora ejecutiva de YEA! Impact, y el productor ejecutivo y cofundador de Hollywood Climate Summit. Recibió el premio Walking Softer, el premio Roddenberry Impact y creó la primera conferencia de escritura de guiones de impacto social de la USC School of Cinematic Arts. Fuera del impacto social, Allison escribe para televisión y cine.

Heather Fipps es cofundadora y productora ejecutiva de Hollywood Climate Summit y directora de programas de The Redford Center. Como exprofesora de medios e impacto social en Cal State LA y jefa de producción de video en el estudio de Mark Bradford, tiene una experiencia multifacética en producción de cine y televisión, diseño multimedia, estrategia de impacto social y liderazgo centrado en la comunidad.

Ali Weinstein es una escritora de televisión queer, consultora de narración climática y activista que ha aparecido en The Hollywood Reporter, The Atlantic y Forbes por su trabajo. Es EP, cofundadora y directora de programación de este año de la Cumbre Climática de Hollywood. Como escritora, cree firmemente que cada historia es una historia climática, lo cual es evidente en su trabajo anterior en Law & Order: For the Defense de NBC, Glamorous de Netflix, Orphan Black: Echoes de AMC, y el videojuego de Web3, Wildcard.

Las opiniones expresadas en este artículo son de los autores.

