La agencia espacial estadounidense (NASA) lanzó este lunes 8 de mayo dos pequeños satélites desde una base de Nueva Zelanda para poder monitorear ciclones tropicales cada hora, como parte de un proyecto que busca mejorar las predicciones meteorológicas.

El primer par de TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats) de la agencia despegaron a bordo de un cohete Electron del Launch Complex 1 Pad B de Rocket Lab en Māhia, Nueva Zelanda.

LOS SATÉLITES PROPORCIONARÁN INFORMACIÓN CADA SEIS HORAS

TROPICS es una constelación de cuatro CubeSats idénticos diseñados para observar ciclones tropicales en una órbita terrestre inclinada sobre los trópicos de la Tierra, una órbita que les permite viajar sobre cualquier tormenta aproximadamente una vez por hora. Los satélites monitorean el estado del tiempo una vez cada seis horas.

“Proporcionar imágenes más frecuentes mejorará nuestra conciencia situacional cuando se forme un huracán”, dijo Karen St. Germain, director de la División de Ciencias de la Tierra en la sede de la NASA en Washington. “Los datos proporcionarán información a los modelos que nos ayudan a determinar cómo está cambiando una tormenta con el tiempo, lo que a su vez ayuda a mejorar los pronósticos de nuestros socios, como el Centro Nacional de Huracanes y el Centro Conjunto de Alerta de Tifones”.

LA NASA TIENE PREVISTO UN SEGUNDO LANZAMIENTO

“El primer lanzamiento completo marco un hito significativo, ya que nuestro objetivo es permitir un mayor acceso al espacio para las misiones de ciencia y tecnología”, dijo Bradley Smith, director de Servicios de Lanzamiento de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales en la Sede de la NASA. “Esperamos aumentar las capacidades de seguimiento de tormentas con otro lanzamiento a finales de este mes para completar la constelación de TROPICS”.

Está previsto que el segundo par de TROPICS CubeSats se lance a bordo de otro cohete Rocket Lab Electron en unas dos semanas. El segundo lanzamiento se cronometrará para insertar los próximos dos CubeSats en la constelación TROPICS.

“Estamos extremadamente orgullosos de todos nuestros socios, incluidos MIT Lincoln Labs, Blue Canyon Technologies, KSAT y Rocket Lab, por ejecutar con éxito este primer lanzamiento. Esperamos que toda la constelación esté en órbita para darse cuenta de los beneficios para la agencia, así como para nuestros colegas de todo el mundo”, dijo Ben Kim, ejecutivo del programa TROPICS de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA.

La información que se recopilará sobre precipitaciones, temperatura y humedad podría ayudar a los científicos a determinar dónde tocará tierra un huracán y cuál será su intensidad, lo que ayudará a los habitantes de las zonas costeras a estar mejor preparados para posibles evacuaciones. N

