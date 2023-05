La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este domingo 7 de mayo una alerta sobre la falsificación de condones Sico Sensitive y Sico Safety, así como lubricantes Sico Play con aromas aloe vera e ylang-ylang.

La autoridad sanitaria, en conjunto con la empresa RB Health México, que distribuye estos productos, identificaron irregularidades en el empaque secundario de los condones Sico Sensitive con lote 1000495308, en presentación cartera con tres preservativos. Dichos empaques fueron llenados con condones Sico Safety, lote 1000538136.

EN PLATAFORMAS VENDEN FALSIFICACIONES DE PRESERVATIVOS

También se informó que los geles lubricantes Sico Play con aromas aloe vera e ylang-lang están descontinuados desde 2015. Sin embargo, se identificó su comercialización en plataformas digitales. El producto Sico Play gel lubricante aloe vera ostenta número de lote EV520, mientras que Sico Play ylang-ylang no cuenta con información alguna.

“Cofepris recomienda a la población en general que, previo a la adquisición de condones marca Sico Sensitive, verifique el número de lote y empaque para evitar la compra del producto falsificado. Además, se sugiere no adquirir los lubricantes descritos anteriormente”, indicó en un comunicado el organismo.

COFEPRIS PIDE DESECHAR PRODUCTOS

También hizo un llamado a distribuidores y farmacias para que, en caso de tener existencia de productos con las características mencionadas, sean inmovilizados, además de contactar a esta autoridad sanitaria y realizar la denuncia correspondiente.

“Cofepris continuará protegiendo la salud de todas y todos a través de diferentes acciones como la constante vigilancia sanitaria para identificar productos, empresas o establecimientos que incumplan la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población”, añade el documento.

UNA ADVERTENCIA MÁS

La Cofepris advirtió a la población a inicios de mayo sobre el uso de apitoxina en productos de diferentes presentaciones como son: solución sublingual, inyectable, cremas y ungüentos. “Hasta el momento, esta comisión no ha otorgado registro sanitario a ningún producto que contenga apitoxina entre sus ingredientes, por lo que no se tiene registro del contenido de las materias primas (ingredientes) ni de su proceso de fabricación. Además, no se cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia”, indicó.

Señaló que existen efectos secundarios con su administración, que van desde ligeras reacciones en la piel, hasta reacciones anafilácticas graves que ponen en riesgo la vida de las personas. Los eventos adversos incluyen: reacciones inmunológicas sistémicas, picazón o hinchazón local, alergia, dolor, problemas en la piel y reacciones inespecíficas, además de la reacción anafiláctica aguda, síndrome de Guillain-Barré y lesión irreversible del nervio cubital. N