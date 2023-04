“Como médico psiquiatra en formación hace 20 años, me intrigaba la epidemiología que relacionaba los trastornos cardiacos primarios con los ataques de pánico”, añade Deisseroth. “Pero no había forma de probar un vínculo causal que surja de anomalías cardiacas, ya que no había modo de controlar específica y directamente la función cardiaca en tiempo real en el comportamiento de los animales”.