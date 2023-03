La escritora María Kodama, viuda del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, falleció este domingo 26 de marzo en Buenos Aires, a la edad de 86 años. La causa de la muerte fue un cáncer de mama, informó su familia. La escritora tuvo una pasión por las letras que nunca se atenuó. Incluso enferma pudo escribir su última obra, “La divisa punzó”.

ASÍ NACIÓ EL AMOR DE MARÍA KODAMA Y BORGES

La relación entre Kodama y Borges se inició cuando descubrieron un amor compartido por el idioma inglés e incluso el anglosajón antiguo y el islandés. Lo había conocido cuando ella tenía tan solo 16 años y era estudiante de literatura. Su padre la había llevado a escuchar una conferencia del autor de “El informe de Brodie”, “Historia universal de la infamia” y “El libro de arena”.

Poco después, María se encontró con Borges en una librería, pese a que él era 38 años mayor que ella, y tras platicarle que ella quería estudiar literatura, no se separaron. “Yo extraño a Borges y cómo nos divertíamos. Mis amigos me decían ‘cómo salís con el viejo de los laberintos (imagen frecuente en los ensayos borgeanos), es un espanto'”, contó en la Feria del Libro de Guadalajara, México.

“Pero vengan y conózcanlo: es una persona divertidísima y los laberintos me fascinan. Yo lo pasaba bomba con él. No soy masoquista; era una persona muy querible”, añadió en aquella ocasión.

“BORGES PODÍA SER MI ABUELO”

“Mi madre me decía que Borges podía ser mi abuelo y tenía razón (él 54 y yo 16)”, dijo en una entrevista en 2021 con la agencia Télam. “Por esa diferencia de edad era una adelantada. Pero, por otro lado, cuando éramos adolescentes, mis amigos hablaban de la familia y los hijos, y yo no quería formar ninguna familia porque mis padres estaban separados y yo, al cuidado de mi abuela”.

Agregó: “Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Desde los cinco años, en mi cabeza ya primaba el razonamiento: yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida, no quería generarme una esclavitud: quería ser libre”. La compañera inseparable del autor de “Inquisiciones” y “El Aleph” fue la creadora, en 1988, de la Fundación Jorge Luis Borges.

BORGES FUE ENTERRADO EN SUIZA PESE A LA MOLESTIA FAMILIAR

María Kodama fue señalada siempre por la diferencia de edad que mantenía con Borges. La familia del escritor mantuvo un rechazo que fue evidente al conocer que la traductora había sido nombrada heredera universal del legado literario del autor.

A ello se sumó que se casaron dos meses antes de la muerte de Borges, pese a que él se lo pidió en muchas ocasiones durante varios años. A su vez, ella decidió enterrarlo en un panteón en Suiza, muy lejos de su natal Argentina.

Empero, María Kodama dijo que el escritor que pasó mucho tiempo en Ginebra y la convirtió en su ciudad favorita, había decidido como última voluntad ser enterrado en aquellas tierras. También se dijo que él no quería que su enfermedad (cáncer en el hígado) fuera noticia de los medios de su patria.

LOS ESCÁNDALOS DE KODAMA

Kodama colaboró con Borges en algunas obras y traducciones, como Breve antología anglosajona y el libro de viajes Atlas, también escribió un Homenaje a Borges. Además, realizó viajes por el mundo entero como promotora literaria del autor con el fin de cuidar su legado y asegurarse que su obra fuera interpretada correctamente.

Por ello, en 2009, inició un juicio contra el escritor Pablo Katchadjian por plagio. Se trató de “El Aleph engordado”, él tomó el texto original y le agregó 5,600 palabras, después salieron a la luz 200 ejemplares de esta versión. Pese a los argumentos y pruebas, Katchadjian ganó el juicio en 2017 y Kodama terminó pagándole 888,000 pesos argentinos al escritor.

En 2019 otra vez Kodama protagonizó un escándalo al rechazar la iniciativa de Alberto Fernández —quien había sido recientemente electo presidente de Argentina— de crear un “Museo Borges” con manuscritos donados por el empresario Alejandro Roemmers.

Kodama dijo a los medios que los libros que el empresario poseía habían sido “robados” a Jorge Luis Borges por una empleada de la casa del escritor. Tras la acusación, Roemmers explicó que tenía “documentación respaldatoria” para comprobar que los materiales fueron adquiridos de manera legítima. Sin embargo, el museo nunca se construyó.

María Kodama nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937. Fue hija del químico japonés Yosaburo Kodama y María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: