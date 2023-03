El periódico The Korea Herald informó que el hombre, de unos 60 años, reconoció que recogía perros abandonados y los mataba de hambre. La confesión la confirman los alegatos del grupo activista Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE; Coexistencia de los Derechos Animales en la Tierra), el cual ya había hecho varias denuncias contra el hombre.