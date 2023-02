Puebla, Pue. Por primera vez de forma simultánea en 16 cabeceras distritales, representantes de las estructuras territoriales “Puebla con Marcelo Sí” se pronunciaron por el llamado que hizo el secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que exista “piso parejo” y quienes aspiren a la candidatura presidencial renuncien a su cargo seis meses antes de la convocatoria que se publicará en julio.

En Puebla capital el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Natale López pidió que, de las cinco encuestas, 1 interna, 2 externas y 1 Espejo, al menos una se realice en el extranjero, y además de esto que Morena convoque a por lo menos a dos debates entre los aspirantes.

También anunció que a más tardar a finales de febrero o principios de marzo Ebrard estará visitando el estado de Puebla, pero adelantó que en esa visita se reuniría con empresarios, militantes, simpatizantes y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El diputado federal, @JCNatale, pidió la realización de DOS DEBATES entre los aspirantes presidenciales de #Morena con el fin de que la gente conozca sus propuestas. pic.twitter.com/d4BGhyH7pV — Lo de Hoy México (@ldhnoticias) February 7, 2023

Natale confirmó que a esta primera semana de febrero son 17 organizaciones de la sociedad civil, más enlaces de Morena, otros más del PVEM los que están trabajando con las coordinaciones distritales a favor de Ebrard, por ello invitó a todos los ciudadanos a recopilar y presentar en los Encuentros Ciudadanos sus propuestas para mejorar las condiciones de Puebla y México, esta idea aseguró le será entregada a Marcelo Ebrard.

Por lo anterior, presentó a Rebeca Alcaide como representante de ciertos grupos de consejeros de Morena que están trabajando en Puebla en favor de las aspiraciones presidenciales que tiene Marcelo Ebrard.

Alcaide destacó “queremos que llegue la persona mejor capacitada al frente de este Gobierno porque sabemos de su lealtad, que tiene los principios que Morena requiere: de no robar, no mentir y no traicionar”, lo que lleva a creer y estar seguros de que “Marcelo tiene el perfil para el nuevo reto que viene para el país”.

En municipios como San Pedro y San Andrés Cholula, mujeres empresarias anunciaron que no dudarán en dar su respaldo a Marcelo Ebrard cuando en las encuestas se les pregunte quién es el mejor perfil para encabezar cualquier postulación que le dé el partido.

Destacaron que “el amigo Marcelo dará continuidad al proyecto que es parte de la filosofía de la Cuarta Transformación. Estamos seguros que si Morena toma una buena decisión vamos a volver a ganar”.

Con información de Diario Puntual

*BC