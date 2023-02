Puebla, Pue. El militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier destacó que no habrá “cuchareo” en las encuestas que el partido realizará para elegir candidato a la gubernatura para el estado de Puebla como parte del proceso electoral del 2024.

Dejó ver que de tener un proceso interno transparente él llegaría como el candidato oficial y a partir de eso sólo se tendría que cumplir los tiempos para mantener a Morena al frente de la gubernatura.

En ese sentido, Armenta Mier informó este lunes que ya cuenta con un proyecto doctoral relacionado con la mejora del campo poblano, mismo que estaría poniendo en marcha a partir del 2024 y hasta el 2030.

“Porque el pueblo pone y el pueblo quita, porque no va haber cuchareo en las encuestas por más que les digan, los que son plurinominales nunca han participado en campañas, no va haber cuchareo, no van a poder hacer la encuesta con sus conocidos a quienes les pagan para que digan por dónde. El pueblo es libre”.

Citó que el estado de Puebla cuenta con 944 mil hectáreas de terreno del campo, de este el 84 por ciento sembradíos de temporal y 16 por ciento de riego, lo que pone de manifiesto que se ha dejado de pensar en el campo aun cuando se tienen más de 6 mil 500 comunidades agrícolas.

“Porque amo a Puebla, el campo se tiene que volver agropecuario. Tenemos un diagnóstico desarrollado en el Valle de Libres Oriental, en el Valle de Puebla, en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Ixcaquixtla, Valle de Tehuacán, Sierra Negra y Sierra Norte”.

Apoyo federal a Puebla en Turismo

El senador de la República, Alejandro Armenta Mier anunció que la Federación tiene el interés de reactivar y hacer funcional dentro del ramo turístico a “La Estrella de Puebla”.

Para esto, dijo Armenta Mier que el propio titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués le pidió ser enlace entre el poder federal y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina para tratar el tema.

Alejandro Armenta aclaró que él no está en contra de lo que fue el proyecto de la Estrella de Puebla, pero sí de esa forma de saqueo de cómo se manejó este atractivo turístico.

En esa misma medida, dijo que no está en contra de las instalaciones de Ciclovías, Ciclopistas, pero sí de la forma en que son manejadas desde que son proyectos hasta la forma en que son manejadas económicamente.

La Estrella de Puebla fue un proyecto que costó sólo en su estructura y construcción 200 millones de pesos, está ubicada sobre la Reserva Territorial Atlixcáyotl, fue inaugurada el 22 de julio del 2013, durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle. Para el 31 de octubre del 2015 fue entregada para su manejo a Convenciones y Parques.

A inicios del 2022 durante la administración del ex gobernador Luis Miguel Barbosa se habían pagado hasta 4 millones de pesos por concepto de mantenimiento.

