Las mujeres son capaces de recordar los detalles de la agresión sexual y la violación con precisión, incluso si han bebido, o se espera que beban, cantidades moderadas de alcohol, indica un estudio realizado por la Universidad de Birmingham.

Durante el estudio, incluso las mujeres que esperaban beber alcohol, pero solo se les administró agua tónica para beber, mostraron una mayor conciencia de su entorno e interacciones.

Los hallazgos, publicados en Frontiers in Psychology, son un paso importante para desafiar las percepciones en el tribunal de que las mujeres no son confiables como testigos en casos en los que estaban intoxicadas en el momento en que tuvo lugar una agresión, señalan los expertos.

AGRESIÓN COINCIDE CON INTOXICACIÓN POR ALCOHOL

La profesora Heather Flowe, quien dirigió la investigación, dijo: “Sabemos que la agresión sexual coincide con frecuencia con la intoxicación por alcohol. Esto significa que, durante los juicios, los relatos de las víctimas y los testigos a menudo serán impugnados, que es una de las razones por las que tan pocos casos conducen a la condena de los acusados y esto tiene que cambiar”.

En el estudio, los investigadores trabajaron con 90 mujeres y les pidieron que participaran en un hipotético escenario de violación bajo una de las cuatro condiciones. Aproximadamente a la mitad del grupo se le dio una bebida alcohólica, mientras que a la otra mitad se le dio agua tónica.

Sin embargo, dentro de cada grupo, a algunas de las mujeres se les dijo que beberían alcohol, pero de hecho se les dio agua tónica, y a algunas se les dijo que su bebida era agua tónica, mientras que en realidad contenía vodka.

LAS MUJERES PUDIERON RECORDAR EVENTOS SEXUALES

Las mujeres luego trabajaron a través de un relato escrito presentado en audio la experiencia de un encuentro entre ellas y un hombre y pidieron que se imaginaran cómo pensarían y sentirían realmente si el incidente les sucediera.

A medida que se desarrollaba el escenario, se pidió a las mujeres que tomaran decisiones sobre si continuaran o no con el encuentro. Si tomaban la decisión de poner fin al encuentro, se les presentaba una pantalla detallando una hipotética violación que tuvo lugar al final de la noche.

Siete días después del experimento, se pidió a las mujeres que completaran un cuestionario pidiéndoles que respondieran preguntas sobre los eventos de la noche.

Los investigadores descubrieron que las mujeres que consumieron alcohol durante el experimento eran igual de precisas al recordar actividades sexuales consensuadas y no consensuadas.

En particular, los investigadores no encontraron evidencia que apoyara la idea de que si una mujer participaba en el sexo consensuado mientras estaba intoxicada, más tarde podría recordarlo como no consensuado.

DETALLES ESPECÍFICOS DE UNA VIOLACIÓN

El estudio también mostró que los participantes que esperaban consumir alcohol, ya sea que lo hicieran o no, fueron más precisos, en general, al recordar detalles específicos sobre la violación.

Esto sugiere que es probable que las mujeres se vuelvan “hipervigilantes” en situaciones en las que se creen bajo la influencia del alcohol y, por lo tanto, más vulnerables. N