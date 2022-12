Entre 2016 y junio de 2021, un total de 7,752 menores de cero a 17 años perdieron la vida por lesiones causadas de manera intencional en México, de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez (IDN 2022), investigación realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las entidades federativas con más casos registrados en ese periodo fueron el Estado de México (943 víctimas), Guanajuato (856), Chihuahua (581), Guerrero (525), Michoacán (465) y Jalisco (437). En contraste, los estados con menos casos fueron Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Baja California Sur.

“Con el fin de llevar a cabo un comparativo apropiado, se estimó la tasa de mortalidad por homicidio intencional para el grupo de edad de cero a 17 años utilizando las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el periodo 2016-2020. De esta manera, se obtuvo que el promedio nacional fue de 3.6 asesinatos por cada 100,000 (personas) en el grupo de edad”, refiere el informe.

En 2020, la tasa de infanticidios fue igual a la del 2019, y se tuvo un indicador de 3.7 víctimas por cada 100,000 en el grupo de edad. Hace dos años, una vez más 14 entidades superaron el promedio nacional, siendo Guanajuato el estado con peor indicador: 12.5 víctimas por cada 100,000 habitantes.

POBREZA EN LA NIÑEZ MEXICANA

México es considerado uno de los diez países más poblados del mundo. Según el censo de 2020, aproximadamente 31.5 por ciento de la población eran niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años. Sin embargo, el informe precisa que nacer en este país latinoamericano implica, para la mayoría de infantes, altas probabilidades de ser pobre o vulnerable por carencias de acceso a servicios y derechos. Asimismo, de morir por causas violentas o accidentales o vivir en territorios que no tienen la infraestructura para garantizar su adecuado desarrollo o trabajar para contribuir al ingreso familiar.

De acuerdo con los datos arrojados, en el grupo de cero a cinco años la incidencia de pobreza fue de 54.3 por ciento, siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, el Estado de México, Tabasco y Campeche donde se obtuvieron los peores resultados. Entre los principales determinantes de pobreza destaca la carencia de seguridad social, el ingreso monetario, la escasez de alimentación nutritiva y de calidad, y los servicios básicos para la vivienda.

“La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas”, refiere el texto de la investigación.

VIOLENCIA FAMILIAR Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Otro indicador que permite dimensionar la magnitud de la violencia que se ejerce contra los menores mexicanos, es el relativo a las carpetas de investigación que se inician cada año en los ministerios públicos bajo la categoría “delitos contra la familia”. Entre 2016 y 2020 hubo un incremento del 46 por ciento en los casos, al pasar de 191,384 a 245,598.

“A pesar de que podría haber casos en los que no estarían involucrados directamente niñas, niños y adolescentes, en la mayoría, el vivir en entornos de violencia, donde la pareja agrede a su cónyuge, aun cuando directamente no agreda físicamente a sus hijas o hijos, genera un ambiente que atenta en contra de su adecuado desarrollo integral tanto físico como mental”, detalla el IDN 2022.

En cuanto al delito de corrupción de menores, los autores observaron que el número de carpetas de investigación ha presentado un incremento anual constante de 2016 a 2020, mientras que hace seis años se iniciaron 1,847 casos (cinco por día), en 2020 la cifra llegó a 2,443 (un promedio de 6.7 casos por día).

EDUCACIÓN: OTRA TRAGEDIA PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sobre la educación en México, la mayoría de la oferta educativa sigue siendo pública. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2021 87.2 por ciento estaba matriculado en instituciones públicas y casi 13 por ciento en escuelas privadas. Además, 24.59 millones de menores estaban en educación básica y 4.98 millones en educación media superior.

Conforme al modelo de análisis de la trayectoria escolar que se sigue en México, de cada 100 que ingresaron a primaria en el ciclo escolar 2004-1005, cinco no egresaron; de los 95 que sí lo lograron, tres no ingresaron a la secundaria; de los 92 que se mantenían en el sistema educativo, catorce no lograron egresar de la secundaria, por lo que en el ciclo 2012-2013 quedaron solo 78 de los 100 inscritos nueve años atrás.

“El informe es resultado de un proyecto de investigación a largo plazo, cuyo objetivo fue dar seguimiento al grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana”, se lee al inicio de la investigación. N