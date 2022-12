“Quiero que el lector se involucre, que no permanezca impasible, que se quiera involucrar muy activamente con la historia y que cuando salga de la novela se relacione también de manera crítica con su entorno”, expresa Vicente Alfonso en entrevista con Newsweek en Español .

LA LEY CAMBIA CONSTANTEMENTE

—Porque solemos pensar en las leyes como algo escrito en piedra, algo inamovible que tenemos que respetar y nunca cuestionar. Pero si observamos, nos daremos cuenta de que la ley cambia constantemente. Estos cambios no son producto de una entidad fuera de la sociedad, sino de nosotros mismos. Al final la “realidad” en la que vivimos es la suma de muchas situaciones e intereses distintos que entran en conflicto. Lo que hoy podemos considerar legal mañana puede ser ilegal y al revés, lo que hoy consideramos ilegal, mañana podría ser legal.

“En la novela, uno de los personajes dice: ‘Mi bisabuela podía tener esclavos, la ley le permitía tener esclavos, pero no podía votar’. En ese sentido, es una invitación a replantearse estos procesos y a involucrarse con ellos”.

“Como sabes, las novelas policiacas ponen misterios y enigmas frente al lector, y entonces los lectores no pueden ser pasivos, tienen que estar elaborando hipótesis de qué pudo haber ocurrido. Así pasa con La sangre desconocida ”, explica el escritor coahuilense.

“Podemos estar o no estar de acuerdo con eso. Yo no doy conclusiones absolutas al respecto, sino que pongo los hechos sobre la mesa para que sea el lector quien juzgue lo que le parezca conveniente”, explica.

VICENTE ALFONSO Y LA BUENA FORTUNA

“Por un lado, están quienes prefieren la vía legal y hacer uso de recursos que nos da la ley; por ejemplo, la resistencia civil, la desobediencia civil, que son fórmulas acuñadas por la ley que permiten manifestar que está uno en contra. Y por otro lado hay quienes dicen que estas vías no son suficientes y lo que se necesita es una resistencia más activa y optar por el camino de la violencia”.

Sin embargo, observa, “creo que no me corresponde hacer una estrategia de convencimiento”. Y añade: “Creo que las novelas van recomendándose también de boca en boca entre los lectores”.

Entonces, “lo que sí puedo decir es que ya hablamos del efecto que quiero crear, de los temas que me interesan. Entonces, como decía mi maestro Federico Campbell, así como uno no le puede caer bien a todo el mundo, afortunadamente, uno no le puede caer mal a todo el mundo”, finaliza el entrevistado. N