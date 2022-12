Sin bien Ortiz no precisó de qué tipo de sustancias se trataba, se sabe que las drogas que suelen cruzan por la frontera entre México y Estados Unidos incluyen heroína y fentanilo. Este último es un opioide sintético en extremo peligroso y entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según información de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Past 48 Hours…

– Over 16,000 Encounters

– Over $97 Million in Narcotics

– 4 Firearms (1 Stolen)

– 3 Gang Members

– 2 Sex Offenders

– 2 Murderers

– 2 Warrants

– 1 Injury to a Child

Another weekend of hard work by our agents!

THANK YOU for all that you do out there! pic.twitter.com/qvA7MbalvY

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) December 12, 2022