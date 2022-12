Puebla, Pue. Este miércoles, la sede del Congreso local abrió el ciclo de los tres homenajes póstumos que se hicieron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, tras su fallecimiento.

Fue recordado en la sede legislativa como un político cercano al pueblo y luchador de justicia social.

La llega el cuerpo de MIGUEL BARBOSA al Congreso del Estado de #Puebla pic.twitter.com/f1DP17dfpf — Lo de Hoy México (@ldhnoticias) December 14, 2022

La carroza que trasladó el cuerpo del gobernador fue recibida en punto de las 9:00 de la mañana en el Congreso local para realizar el homenaje de “cuerpo presente” y a puerta cerrada bajo un fuerte dispositivo de seguridad en calles aledañas del recinto.

Te puede interesar: Barbosa, murió en la plenitud

Los 12 diputados del Grupo Parlamentario Morena, 5 del PT, 1 del PVEM, Pacto de Integración Social (PSI) y Movimiento Ciudadano (MC), así como de la oposición con 9 del Partido Acción Nacional (PAN), y 7 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como integrantes del gabinete estatal y familiares hicieron el homenaje póstumo.

Durante el mensaje, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes fue el orador que destacó la figura Barbosa Huerta como un hombre que dejó un legado que supo transformar al estado sin protagonismo, pero sin con la convicción firme de ser un luchador de la justicia social.

Lee también: Senado también propone realizar homenaje póstumo a Miguel Barbosa

Destacó que el legado del gobernador poblano continuará, seguirá la transformación en Puebla.

Asimismo, en su mensaje a los poblanos dijo que el Congreso está constituido y preparado para enfrentar lo que viene en adelante en la vida política del estado de Puebla.

“No debe existir incertidumbre, habrá legalidad, estabilidad y honestidad, no debe haber miedo y zozobra, habrá continuidad al propósito transformador de Miguel Barbosa, no habrá desasosiego”.

Al final de su discurso Sergio Salomón Céspedes reconoció el trabajo de Miguel Barbosa por el pueblo de Puebla, “continuará el legado en la transformación de los tres poderes del estado”.

“Siempre con la mano firme y la ley por delante, amigo gobernador, descanse en paz Miguel Barbosa Huerta, hasta pronto gobernador”.

Toma aérea de la llega el cuerpo de MIGUEL BARBOSA al Congreso del Estado de #Puebla pic.twitter.com/3aiPPyouK8 — Lo de Hoy México (@ldhnoticias) December 14, 2022

La primera guardia de honor se realizó a las 9:30 horas con toque de sirenas, después cada grupo parlamentario realizó la misma guardia.

Este 14 de diciembre Luis Miguel Barbosa tendría que haber rendido su 4to informe en el Congreso local.

Las y los asistentes al homenaje póstumo del gobernador @MBarbosaMX en el Congreso del Estado dedican un minuto de aplausos para despedirlo pic.twitter.com/2KQZMmhmkt — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) December 14, 2022

Con información de Diario Puntual

*BC