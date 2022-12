Aunque horas antes el gobierno de Puebla había informado que los médicos valoraban el estado del gobernador Miguel Barbosa como “estable y sin complicaciones”, este martes 13 de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte del dirigente estatal y envió sus condolencias a los familiares.

A este pésame se unieron diversas figuras políticas como el exmandatario Felipe Calderón y José Antonio Meade; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard, y el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, entre otros.

Barbosa padecía de diabetes desde hace varios años, incluso esta enfermedad hizo que le amputaran el pie derecho por una fuerte infección en años pasados. En noviembre de 2013, el gobernador de Puebla fue internado en el Hospital Ángeles debido a complicaciones en su salud. Tiempo después fue dado de alta.

“Cuando acudí de manera muy seria al médico es que ya tenía una infección muy avanzada en el pie derecho, que me provocó una sepsis (respuesta inmunitaria desbalanceada), ya no se pudo evitar, me amputaron el pie derecho. Estuve 12 días combatiendo una infección generalizada. Me recuperé”, comentó en ese entonces al periodista Ciro Gómez Leyva, cuando Barbosa todavía era coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.