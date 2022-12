Puebla, Pue. El Barrio del Alto, uno de los inmuebles que más estimó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, fue el mismo que le dio la despedida este miércoles 14 de diciembre, en su último homenaje, tras su fallecimiento.

Este 14 de diciembre, con la llegada de su cuerpo, desde la Ciudad de México, se estableció una serie de homenajes con tres paradas, comenzando a las 9:00 de la mañana en el Congreso del Estado, 9:45 de la mañana el Palacio de Justicia.

Con música recibieron a Barbosa

Mientras que su última parada, fue 10:40 de la mañana en Casa Aguayo, las oficinas donde todos los días, el gobernador atendió las demandas de la ciudadanía poblana, y sostuvo reuniones con funcionarios municipales, y federales.

La despedida del titular del Poder Ejecutivo, se realizó con canciones como, El Rey, de José Alfredo Jiménez, Las Golondrinas, Hermoso Cariño, Día Venturoso y Que Chula es Puebla, fueron las melodías que entre lágrimas despidieron a Barbosa Huerta.

El homenaje lo encabezó su esposa, María del Rosario Orozco Caballero, y sus hijos, quienes, a pesar del nudo en la garganta, entonaron las canciones que, con nostalgia, evocan el recuerdo del mandatario.

Quienes también mostraron sus respetos, fueron los locatarios del Barrio del Alto, que en un mismo gritó, llenaron hasta el último eco del lugar, con la frase “Barbosa gobernador, Barbosa gobernador“.

Recordemos que el 7 septiembre del 2022, el gobernador Miguel Barbosa, realizó la entrega de este inmueble a los locatarios, tras la rehabilitación del Mercado José María Morelos y Pavón “El Alto”.

En ese evento, en su mensaje, el gobernador recalcó a los comerciantes, el respaldo de la actual administración estatal, para fortalecer su actividad y que el mercado sea un lugar atractivo para habitantes de Puebla y de otras entidades.

Su lucha fue contra la corrupción y los privilegios

Después de un breve recorrido en las calles de Casa Aguayo, se realizó una ceremonia al interior, donde, su esposa, Rosario, fue la primera en hacer uso de la palabra, recordando que, cuando Barbosa Huerta tomó protesta, se comprometió a impulsar un cambio en la entidad.

Señaló que, el gobernador se había comprometido a terminar con la corrupción, al igual que con los privilegios de ciertos personajes, además se preocupó por la igualdad de género, por ello la importancia de tener mujeres en la mayoría de las Secretarías de su gobierno.

“Yo sé que siempre pidió más, creí que todos teníamos que ser como él, era imposible, y ustedes me entienden, porque era imposible, no había cosa que se le olvidará, por más mínima que fuera, si le decíamos algún dato, pues nos reclamaba, porque decía que le están diciendo otra cosa”, dijo.

Aseguró que, durante su mandato, se hizo un mejor uso del presupuesto público, por ello se incrementó el apoyo al campo y los diferentes agricultores, mejoraron sus ingresos, al tener una buena cosecha.

“Yo no tengo ningún empacho de decirle a mis secretarios, a cualquiera y reclamarle su conducta, porque nunca le he pedido algo involuntario, nunca les he pedido que hagan algo contrario al derecho, les he pedido que trabajen bien por Puebla“, refirió.

Reconoce AMLO lucha de Barbosa en la izquierda

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que Miguel Barbosa, fue uno de sus principales compañeros de lucha en el movimiento de izquierda para cambiar la política en Puebla.

Además, recordó que, Barbosa fue el contendiente en las elecciones de 2018, pero no ganó, sin embargo, con la muerte de Martha Erika Alonso, tuvo una nueva oportunidad de volver a participar, en esta elección se vio favorecido, con la principal convicción de un cambio en Puebla.

Además, López Obrador destacó que, por su cuarto informe de labores, el gobernador fue quien propuso hacer una marcha, para celebrar el aniversario de la Cuarta Transformación.

“Era tan afín a nuestra causa, que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Y ya la había convocado y yo estaba pensado en un informe, nada más con miembros del gabinete”, dijo.

