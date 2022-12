Llegar “de rodillas” a la quincena ya se ha vuelto costumbre para la mayoría de los trabajadores formales y una de las principales causas de estrés financiero para los mexicanos a consecuencia de las deudas y sus respectivas penalizaciones, una problemática que afecta directamente a los empleados que pasan en promedio tres horas a la semana pensando en ello, de acuerdo un estudio de Bienestar Financiero elaborado por Invested.

Las cifras coinciden con el estudio de Salud Financiera elaborado por HARO Salario on Demand, que revela que no tener liquidez en los días previos a la quincena, genera estrés, ansiedad, distracción laboral y bloqueo mental en los colaboradores de una empresa.

Con este difícil escenario existen múltiples productos financieros que pueden ayudar a sobrellevar imprevistos económicos y entre ellos está el adelanto de nómina.

¿Qué es el adelanto de nómina o salario on-demand?

El salario on-demand o adelanto de nómina es un esquema de liquidez financiera instantánea que permite a empresas realizar alianzas estratégicas con empresas para que sus colaboradores puedan disponer su salario ya trabajado antes del día de pago, a través de una aplicación en sus dispositivos móviles o smartphones y vinculadas a sus respectivas cuentas de nómina.

Con esta, los trabajadores formales pueden acceder de manera inmediata y 24/7 por hasta al 50% de su sueldo neto, y pagar una comisión mínima muy parecida a la que se paga cuando retiras dinero en efectivo en la RED del cajero automático.

¿Cuándo es buena idea solicitar un adelanto de nómina?

El Salario on demand no es un crédito ni un préstamo, es lo que le corresponde al trabajador de su nómina, sin intereses para el trabajador y sin costos para la empresa. El servicio de adelanto de nómina está diseñado para ayudar a los empleados que tienen una urgencia momentánea o un gasto imprevisto y aún faltan algunos días o semanas para “llegar a la quincena” o día de pago. Con él evitarás acudir a un préstamo o crédito de nómina que te genera intereses y por ende produce sobreendeudamiento.

“Muchas veces las marcas ofrecen descuentos reales o el famoso 2×1 o 3×2 en días previos a la quincena y la mayoría de las veces no todos las podemos aprovechar porque no contamos con la liquidez en el momento. Tener acceso a tu salario on demand te permite aprovechar estas ofertas o descuentos y así puedes comprar más a mejor precio y hacerle frente a la inflación” explica Rubén Romero, director de estrategia de HARO Salario on Demand.

HARO Salario on Demand nació con el principal propósito de mejorar la salud financiera de los trabajadores mexicanos. En ocho simples pasos, la aplicación permite que comiencen a abonar a sus pagos ordinarios, para después hacer frente a sus pagos extraordinarios.

La primera etapa de la aplicación, ayuda a los usuarios a prever pagos ordinarios como el pago de servicios, pagos extraordinarios como emergencias e imprevistos, así como la reestructuración de deudas (mejorando la tasa de interés y condiciones), en conjunto con asesoría financiera al trabajador. En una segunda etapa, la plataforma contará con simuladores que ayudarán al usuario a calcular sus ingresos y egresos.

HARO hizo su debut en el sector del salario on demand en agosto de 2022, tras recaudar un millón de dólares en su primera ronda de inversión. A tan sólo unos meses de haber iniciado operaciones, la aplicación ya cuenta con más de 10 mil trabajadores registrados, en convenio de empresas del ramo industrial, del sector financiero, de servicios y de gobierno. Con el capital levantado por inversionistas ángeles de origen regio, la FinWealthTech planea seguir financiando los retiros de los trabajadores, continuar ganando acuerdos empresariales, ampliar su propuesta de valor e incluir productos de Salud Financiera a través de asesorías gratuitas personalizadas, robustecer su estrategia de onboarding digital a nuevos usuarios y comenzar su plan de expansión regional.

La aplicación de HARO Salario on Demand está disponible en App Store y Google Play. Con HARO los trabajadores podrán consultar el estado de nómina disponible, recibir notificaciones de la empresa, revisar el historial de transacciones y solicitar el retiro del salario disponible a una cuenta de banco.

