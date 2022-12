DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Comencemos por la situación económica. Hasta hoy la economía no ha alcanzado el nivel que tenía en 2018, y para el año siguiente esperamos una contracción importante. Moody’s Analytics advirtió de un probable incremento en el ritmo de devaluación del peso. Me parece adecuado que analicemos la tendencia de nuestra moneda para evaluar la predicción de esta calificadora de riesgos.

DEUDA EXTERNA POR DEUDA INTERNA

¿Y LA RECESIÓN DE ESTADOS UNIDOS?

SE VISLUMBRA FALLO ADVERSO CONTRA MÉXICO

Es una clásica jugada a la mexicana: nombrar comisiones para ganar tiempo y no resolver nada. Sin embargo, la presión en Estados Unidos por esta cuestión es muy importante. En su comunicado, las representantes de la Unión Americana y Canadá fueron tajantes al decir que las inversiones en materia de energía de sus respectivos países están “bajo amenaza”. El Periódico The Washington Post menciona en un artículo que es hora de que Estados Unidos pase al panel arbitral para que solucione el conflicto.

POLÍTICA 2023, MUY PELIGROSA

El tercer punto es la situación política, que se torna interesante y peligrosa. Interesante porque, por un lado, el sistema hasta ahora no le permitió ni a Salinas, ni a Zedillo, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto elegir a su sucesor. De modo que, si el sistema persiste, Andrés Manuel López Obrador no podrá imponer a su candidato por las acciones de los diferentes proyectos políticos que desde ahora están ejerciendo presión. Y por otro lado, el presidente, además del control cambiario, no tiene logros que presumir. Ni su aeropuerto solucionó el problema del AICM, ni su refinería ni su tren se han terminado, y puede que no se terminen.