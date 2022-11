En 2018, la película Black Panther conmocionó a los espectadores de todo el mundo por dar voz a un grupo que hasta ese momento había estado subrepresentado en la pantalla grande: las personas afroamericanas. La cinta fue un éxito, se convirtió en la novena película con mayor recaudación, con más de 1,350 millones de dólares mundialmente, y rompió numerosos récords de taquilla, entre ellos, el de ser la película más recaudadora de un director afroamericano y la de mayor recaudación en Estados Unidos.

En agosto de 2020, los fanáticos de la película —y los creadores y actores— entraron en un estado de profundo duelo cuando se anunció la muerte de su actor principal: Chadwick Boseman, quien perdió su lucha contra el cáncer de colon que padecía desde hacía cuatro años. El actor dio vida al emblemático personaje de T’Challa, la Pantera Negra. Ya con una secuela prometida, Ryan Coogler, director de la película, y Nate Moore, uno de los productores de esta y otras cintas del Universo Marvel, entraron en una terrible disyuntiva: ¿cómo filmar una segunda película sin Boseman?

ESPECTADORES GRATAMENTE SORPRENDIDOS

Black Panther: Wakanda Forever se estrenó en cines este 10 de noviembre y los espectadores se han mostrado gratamente sorprendidos por la forma en que los creadores lograron rendir homenaje al personaje que se ha convertido en ídolo de aquellos niños que no se identificaban con el estereotipo de superhéroe blanco que durante tantos años acaparó las pantallas.

En entrevista con Newsweek en Español, Nate Moore cuenta sobre lo importante que fue para el equipo Black Panther: Wakanda Forever hablar del duelo, pero, sobre todo, de las distintas formas en que este puede ser utilizado para salir adelante:

“La película es sobre el duelo, pero también sobre cómo salir adelante después de una pérdida trágica. Los personajes están lidiando con la pérdida de T’Challa, y espero que, para el final de la película, las audiencias sientan la esperanza, la felicidad y el potencial de algo más. Porque, aun cuando perdemos a alguien y podemos sentir que todo está perdido y que no hay cómo sobrevivir a esa situación, la vida es sobre lo que haces con esa energía y cómo te ves forzado a cambiar por ello. Cómo aún puedes encontrar alegría y diversión en la comunidad y en la familia ante cualquier tragedia”.

SANAR EL DUELO Y LA PÉRDIDA

Este mensaje se da no solo de cara a tragedias personales, sino también sobre el trauma que hemos vivido de manera colectiva con el covid-19. Así, Black Panther: Wakanda Forever pretende otorgar a sus espectadores herramientas que nos ayuden a sanar el duelo y la pérdida.

La fecha de estreno de la cinta se aplazó en dos ocasiones, lo que hizo que los fanáticos del Universo Marvel especularan sobre las distintas posibilidades de que los creadores presentaran a una nueva Pantera Negra. Después de lanzar dos adelantos en los que se ve una figura desconocida utilizando el traje de la Pantera Negra, las teorías no se hicieron esperar y todos querían saber quién es el nuevo héroe que porta el mítico traje, héroe del que solo hemos podido ver cameos que nunca rebelan su identidad.

Sobre esto, Nate Morre dice: “El nuevo héroe no tiene por qué ser como T’Challa. No creo que sea bueno comparar a las personas y definitivamente el traje de la Pantera Negra nunca fue concebido para otorgarse a personas con cierta personalidad, suele ser la persona que más lo merece en ese momento la que termina por portarlo. Y en el momento de esta película hay una necesidad por una nueva Pantera Negra, eso es innegable, y cuando la nueva Pantera surge es porque Wakanda necesita un protector”.

LA AMENAZA DE TALOCAN

En la nueva película de esta saga, Wakanda se ve amenaza por una nación que no conocíamos con anterioridad –a menos que seas fanático de los cómics de Black Panther–: Talocan, una ciudad bajo el agua inspirada en las antiguas culturas mayas. “Tuvimos en el set a un profesor de universidad llamado Dr. Gerardo Aldana, de la Universidad de Santa Bárbara, que se especializa en la región maya. También al actor campechano Josué Maychi, que sale en la película, pero además ayudó con el diálogo en maya”, explica Moore sobre las personalidades que ayudaron a que el mundo maya fuera representado con la mayor fidelidad posible.

El productor agrega que incluso Tenoch Huerta, “quien es brillante, se apoyaba en Josué para asegurarse de pronunciar bien los diálogos en maya”. Además, aclara que, aunque Talocan está basado en la cultura maya, no es una representación exacta. “Queremos que las personas que ven la película se vean representadas de una manera celebratoria sin que parezca una apropiación cultural”, agrega.

En el mundo de la cinematografía existe la idea de que las películas de superhéroes son mero entretenimiento. Hay quienes creen que no aportan nada a la cultura. Sin embargo, Black Panther demostró que se pueden abrir conversaciones importantes en torno a poblaciones subrepresentadas en el cine gracias a estas decisiones. “Nosotros como contadores de historias queremos tener estas conversaciones. Yo crecí leyendo muchos cómics y viendo Star Trek y puedo asegurar que lo mejor del género de ciencia ficción es lo que tiene algo en mente: no es solo sobre ciencia ficción y fantasía, es sobre hablar del mundo real desde la mirada del arte y de las historias que estamos contando”, explica Moore.

PROFUNDIZAR EN LA MISMA LÍNEA

Black Panther abrió una conversación en la que Rayan Coogler está muy interesado como director y hacer la secuela pretende profundizar en esa misma línea. “Ahora queremos hablar de los mayas y los traumas que sufrieron cuando los españoles llegaron. Entonces, otra vez hay una conversación sobre colonización, el trauma que esta implica y lo que nos debemos como humanos en el mundo”, agrega.

En internet podemos encontrar cientos de entradas en blogs en donde madres, padres y niños hablan de lo increíble que es verse representados en el cine. De lo emocionante que es poderte imaginar superhéroe sin tener que deshacerte de tus características físicas. Son historias que permiten que niños y niñas de todas las razas y todos los rincones del mundo puedan aspirar a ser la mejor versión de ellos mismos.

“Es triste porque te hace darte cuenta de todos los niños que durante años no tuvieron esa posibilidad. Pero es increíble también lo que las películas pueden hacer. Sí, las películas de superhéroes son entretenimiento, pero también inspiran a las personas de formas que no podemos saber hasta que la película ha salido. Como creadores no es nuestra responsabilidad hacer nada, pero es un privilegio poder hacer estas películas, y usar ese privilegio para que ayude a otras personas es una buena meta. Si sabes que es posible ¿por qué no lo harías?”, concluye Nate Moore.

Black Panther: Wakanda Forever se encuentra en cines ahora mismo, y a juzgar por las ventas de la película anterior, estará en cartelera algunos meses. N