Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que, actualmente no hay encargado de la dirección del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep), ya que, se busca un perfil honesto, para que no se convierta en un órgano de operación electoral.

Barbosa Huerta comentó que su administración, actualmente está analizando perfiles de rectorías, y las direcciones de todas las escuelas de educación superior del gobierno del estado.

Te puede interesar: Casi 700 desaparecidos en Puebla y la Comisión de Búsqueda no da resultados

“Bachilleres no tiene dirección todavía, pronto la tendrá, y estamos analizando las rectorías, y las direcciones de todas las escuelas de educación superior del gobierno del estado, no podrán ser órganos de operación electoral, no deben de ser”, declaró.

Cabe mencionar que, Arturo Rodríguez Ballinas era director general, pero el pasado 26 de octubre, renunció del cargo, luego de que, días antes, Melitón Lozano Pérez dejó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR