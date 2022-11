Puebla, Pue. Ante el caso de cuatro jóvenes ejecutados en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, perteneciente al municipio de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que ya se está investigando, además pidió no hacer especulaciones, para afirmar que se trató de un ajuste de cuentas.

Es un hecho violento: Barbosa

Barbosa Huerta dijo que, recientemente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) empezó a realizar las indagatorias correspondientes, por ello se desconoce las motivaciones, por los que sucedió este hecho.

“Lo de la madrugada en San Francisco Totimehuacán, es un hecho violento que lamentamos que condenamos, la ejecución de cuatro personas, por otro grupo de armado, todavía no conocemos las motivaciones. No podemos hacer especulaciones, y señalamientos hasta tener mayores indicios, he hablado con la Fiscalía General, para que pudiéramos tener algún comentario especial, pero no, es muy pronto para hacer señalamientos de ejecución entre bandas, no lo hagamos hasta que tengamos mayores indicios”, declaró.

Barbosa Huerta calificó como raro, el hecho de que las personas estuvieran reunidas en la madrugada, y se sepa dónde se encuentran para que alguien más llegue a dispararles.

“Es muy raro que grupos de personas en las madrugadas estén reunidos y otros grupos de personas disparen a otro, es muy raro, pero no fabriquemos tesis anticipadas, finalmente el fallecimiento de cualquier persona es muy lamentable, y hay que investigarlo, ya en este momento se está haciendo una recopilación de evidencias de testimonios”, dijo.

Es un ajuste de cuentas: Eduardo Rivera

En este mismo sentido, el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que este hecho se había tratado de un ajuste de cuentas, y la Fiscalía estará haciendo la investigación correspondiente, mientras que la policía municipal proporcionará lo requerido para la recolección de pistas.

“La información provisional que tenemos, es literal, un ajuste de cuentas, una ejecución, tenemos esta versión, también de manera extraoficial, el comportamiento y como tenemos nosotros la información de los hechos, pues es pleito y una ejecución entre grupos criminales que seguramente se disputan lo que hemos comentado en otras ocasiones”, declaró.

Lo hechos

Cabe mencionar que, este hecho ocurrió la madrugada de este martes en la colonia Santa Clara La Venta de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

Las víctimas de alrededor de 25 años de edad se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes afuera de la tienda “Manolo” en la calle Miguel Hidalgo y Humboldt.

Posteriormente, sujetos armados los sorprendieron y les dispararon en varias ocasiones con armas tipo AR-15; después de cometer los hechos escaparon, y unos de los hoy occisos, ya moribundo, logró llamar por teléfono y pedir auxilio al número de emergencias 911.

