A decir del artículo, publicado el 9 de noviembre en la revista Plos One , el análisis lingüístico de la propaganda de los nazis de aquella época revela que la descripción de los judíos pasó de un esfuerzo inicial para acallar la preocupación moral del pueblo alemán a la sugerencia de la gran capacidad de “malevolencia” de los judíos, lenguaje que cobró impulso a partir del Holocausto.

Cuando Hitler y su partido alcanzaron el poder, en la década de 1920, los nazis no disimularon su postura frente a los judíos. De hecho, los responsabilizaron de las numerosas calamidades que por entonces oprimían a Alemania, entre ellas, la derrota en la Primera Guerra Mundial.

En 1933, una vez nombrado canciller, Hitler terminó por tomar el control del país y así, en 1935, aprobó una serie de legislaciones antisemitas que incluyeron las Leyes de Nuremberg, las cuales prohibían que los judíos desposaran o tuvieran relaciones sexuales con no judíos.

“Como esperábamos, gran parte del material propagandístico nazi se perdió durante la guerra. Y, por otro lado, aún hay un gran volumen de material que no se ha traducido del alemán. No obstante, lo más problemático [para nuestro estudio] es la escasez de materiales que documenten el periodo que precedió el ascenso de Hitler al poder [1927-1933], cuando los nazis eran un partido político marginal que todavía no tenía el control absoluto de los medios informativos de Alemania”, concluyó Landry. N