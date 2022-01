“Mi dolor es indescriptiblemente grande. ¡Mi esposo, con quien me casé hace tres años y medio, también me fue arrebatado! Cuando haya un enlace postal regular, les contaré todo con detalle”.

Gracias a la gentileza de nuestros liberadores, puedo enviarles una señal de vida después de tantos años. Espero que ustedes dos, mis queridos, tengan buena salud. No puede expresar con palabras lo mucho que los he extrañado, y desde hoy espero ya su respuesta. Papá, mamá, Grete, Lottchen y Hermann: no queda nadie vivo. Mi dolor es indescriptiblemente grande. ¡Mi esposo, con quien me casé hace tres años y medio, también me fue arrebatado! ¿Saben algo de Martin en Nueva York?