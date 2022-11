Puebla, Pue. El asesinato del abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco y su hermano, no se trata de un asunto de seguridad pública, y menos de descomposición social, según lo consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Barbosa Huerta dijo que respetará lo dicho por Irene Pacheco y Plasencia, madre de los dos hombres asesinados en la tienda Costco de Angelópolis de Puebla, quien aseguró que sus hijos eran hombres de bien y fueron víctimas de la inseguridad.

“Pues no hay descomposición social, no lo hay, quieren presentar el hecho de los 2 hermanos asesinados en estacionamiento (…) voy a respetar el sentir y la forma cómo se expresó su señora madre, respecto del asesinato de sus hijos, pero no se trata de un asunto de seguridad pública, no se trata, menos de descomposición social”, dijo.

Barbosa Huerta aseguró que la entidad poblana tiene rangos de seguridad pública permisibles, para poder vivir mucho mejores que en cualquier entidad de la República.

“Puebla tiene rangos de seguridad pública permisibles para poder vivir mucho mejores que cualquier, que muchos Estados de la República, que la mayoría de los Estados de la República, así es que no hay descomposición social“, refirió.

Cabe mencionar que, Fernando Urbano Castillo Pacheco, conocido como “El Niño de Oro”, fue asesinado este martes 1 de noviembre en la balacera que se registró en inmediaciones de una tienda departamental en la zona de Angelópolis, en los límites de Puebla y San Andrés Cholula.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 horas, cuando trabajadores y clientes de la tienda se resguardaron al escuchar las detonaciones en el estacionamiento del lugar.

Con información de Diario Puntual

