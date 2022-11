Celia Ortiz Cabrera, madre de una adolescente de 13 años de edad, hizo un llamado a las autoridades estatales para proporcionar el tratamiento médico que requiere su hija, quien padece la enfermedad mucopolisacaridosis.

La madre de Fernanda Pérez Ortiz, a quien se le detectó dicho padecimiento a los dos años de edad, explicó que, hasta el 15 de julio pasado, la menor recibía el tratamiento necesario en el Hospital del Niño DIF; sin embargo, desde entonces la institución argumenta que no cuenta con recursos.

La principal característica de la enfermedad es que el organismo no produce una enzima metabólica, misma que se le debe administrar vía intravenosa cada ocho días; no obstante, desde hace cuatro meses la menor no recibe su tratamiento, lo que pone en riesgo su salud.

“Todo el avance que había mostrado mi hija puede retroceder. Su terapia no puede esperar decisiones administrativas”, dijo Celia, quien acotó que el costo del tratamiento es muy alto.

Recordó que, en su momento, dirigió un oficio al exgobernador Omar Fayad Meneses, y aunque en su despacho dijeron que le darían respuesta, su administración finalmente concluyó sin que lo hicieran.

Posteriormente, hizo lo propio con el actual gobernador, Julio Menchaca Salazar, a quien, además, solicitó una audiencia para exponer su situación; sin embargo, un joven de nombre David, quien dijo ser asesor jurídico de la oficina del mandatario, le indicó que debía esperar, pues había “muchos asuntos” por atender.

La madre de familia pidió a las autoridades estatales atender su llamado para brindar el tratamiento que requiere su hija, pues considera que se está violentando su derecho a la salud. “Lo único que busco es que mi hija siga adelante son su calidad de vida y haciendo todo lo que le gusta hacer”.

Yuvenil Torres I Pachuca

