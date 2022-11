Puebla, Pue. El presidente de Huauchinango, Rogelio López Ángulo, debe aceptar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), ya que, la policía municipal no intervino, para evitar el linchamiento del abogado Daniel Picazo por una turba en la junta auxiliar de Papatlazolco, declaró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Y de paso el Ejecutivo estatal defendió a la Policía Estatal, al justificar que no fue omiso porque cuando ocurrió el hecho, no se encontraban en esta demarcación.

Barbosa Huerta dijo que el Ayuntamiento de Huauchinango, tiene la facultad de rechazar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, pidió que reconozca su responsabilidad.

El titular del Poder Ejecutivo demeritó el expediente de la recomendación, cuando se incluye a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), pues dijo que, cuando sucedió la turba, los elementos estatales, no estaban en la zona, minutos después de ser notificados se trasladaron.

“Los destinatarios tendrán que aceptarla, o no aceptarla, no se llevan las cosas de manera adecuada, cuando se dice que la Policía Estatal, fue omisa, la policía estatal no estaba ahí, entonces todo eso se va a tener que alegar, mediante un documento, sobre si acepta, o no se acepta por los destinatarios, a donde va la recomendación de esta resolución”, declaró.

Ombudsman se excede en sus facultades

Barbosa Huerta criticó el actuar de José Félix Cerezo Vélez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, pues dijo que excede sus facultades en la creación de recomendaciones.

“La conducta omisa fue de la policía municipal de Huauchinango, no de la Policía Estatal, las comisiones de derechos humanos, ya que tienen ese papel, que por cierto se excede de los propósitos, de sus funciones y que investigan y determinan que es correcto, pues que sus resoluciones sean congruentes, consecuentes exhaustiva, completas”, dijo.

Asimismo, dijo que, el gobierno estatal se encargará de resarcir el daño a los familiares de Daniel Picazo, a pesar de que la solicitud es dirigida al Ayuntamiento.

“Nosotros, como gobierno del estado, le ofrecimos, mantenemos nuestra posición de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima, más allá de la recomendación de que no estamos nosotros orientación en esta recomendación, la instrucción que he dado es que se siga manteniendo la relación con los papás de la persona fallecida”, refirió.

Cabe mencionar que, el organismo de derechos humanos en Puebla, recomienda al edil de Huauchinango, Rogelio López Ángulo, que en coordinación con la SSP, brinde a los familiares directos de la víctima “una reparación integral” y les proporcione “la atención victimológica, incluidas la psicológica y tanatológica que restablezca su salud mental y emocional”.

Asimismo, pide que se emita una circular a través de la cual reitere “la instrucción a las personas servidoras públicas adscritas al municipio de Huauchinango, Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido en el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado.

Fueron omisos: CDH

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) confirmó que derivado de las indagatorias se resolvió que el linchamiento que provocó la muerte del asesor legislativo, Daniel Picazo, pudo haber sido impedido, pero la autoridad del municipio de Huauchinango no aplicó los protocolos establecidos para este tipo de acontecimientos dejando sin protección a la víctima.

Por ello y al menos otras siete causales fue que, la CDH local emitió una recomendación al Ayuntamiento de Huauchinango, para que repare de manera integral los daños ocasionados a la familia del asesor legislativo que fue linchado el 10 de junio por pobladores de esta demarcación.

En medio de las observaciones que hizo el presidente de la CDH, José Félix Cerezo, externó “se escuchó una voz diciendo, de aquí no vas a salir, nosotros vamos hacer justicia por propia mano. Al mismo tiempo de agredir a la víctima amagando con palos y machetes al policía primer respondiente y a su compañero, logrando quitárselo”.

Félix dio a conocer que los uniformados que se desempeñaban como policías en ese momento no llevaron a cabo acciones para proteger a Daniel Picazo.

Dentro de la narración la CDH dio cuenta que “dentro las 00:00 horas y las 00:15 horas la turba roció nuevamente gasolina a la víctima, prendió fuego sobre el cuerpo de la víctima. Lo anterior aconteció en presencia de personas adscritas al ayuntamiento de Huauchinango así como de personal de Seguridad Pública Municipal y Estatal, que fueron omisos en poner sus acciones”.

Dar a los familiares de la víctima una reparación integral en términos de lo dispuesto por la ley de víctimas del estado de Puebla.

en términos de lo dispuesto por la ley de víctimas del estado de Puebla. En coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado , dar a los familiares directos de la víctima la atención victimológica y psicológica que reestablezca su salud mental y emocional.

, dar a los familiares directos de la víctima la atención victimológica y psicológica que reestablezca su salud mental y emocional. Exhortar en sesión de cabildo a los servidores públicos a cumplir con sus deberes y observancia de las disposiciones en materia de seguridad pública y justicia .

. Iniciar los procedimientos de investigación correspondientes.

correspondientes. En caso de que exista responsabilidad penal, que se presente la denuncia correspondiente.

correspondiente. Capacitar en materia de derechos humanos , así como en el protocolo de actuación para casos de intento de linchamiento en el estado.

, así como en el protocolo de actuación para casos de en el estado. Emite una circular a través de la cual reitere la instrucción a las personas servidoras públicas del municipio para que sujeten su actuar en lo establecido en el Protocolo de Actuación para casos de Intento de Linchamiento .

. Incremente el número de elementos de seguridad pública, capacitados y equipados en juntas auxiliares.

La relación de dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia en coordinación con el Gobierno del Estado dirigidas a la sociedad civil.

Es importante mencionar que, Daniel Picazo Hernández fue linchado un viernes 10 de junio por pobladores de Huauchinango, tras haber sido confundido como un secuestrador de niños.

Señalamiento que generó el descontento de la población que enardeció ante la presencia de Picazo a quien quemaron cuando aún presentaba signos de vida.

“Nadie ayudó a mi hijo”

Fue el 19 de junio cuando Nicandro Picazo, padre de Daniel Picazo, joven linchado en Papatlazolco, Huauchinango, exigió justicia durante una marcha para que el asesinato de su hijo no quede impune.

Afirmó que todos los detenidos son culpables y pide a las autoridades dar con el resto de los involucrados, además de iniciar una investigación hacia los policías por omisión.

Familiares y amigos de Daniel Picazo se manifestaron para exigir justicia y se dé cárcel a todos los responsables del linchamiento contra el asesor legislativo de la Cámara de Diputados el pasado 10 de junio, cuando fue señalado de robachicos.

“Estaban viendo y no ayudaron a mi hijo para nada, estaban grabando y subiéndolo a la red, (…) “, a tiempo reconoció que desde que ocurrió la agresión autoridades del municipio y la junta auxiliar no se han acercado a él para brindarle información o ayuda.

Por su parte, en este mes de junio la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la vinculación a proceso de Simón N., y José N., por el caso de Daniel Picazo, sumando a siete de los 13 identificados como participantes de haber linchado y prendido fuego al joven de 31 años.

Nicandro Picazo reprobó que, al pedir informes sobre la carpeta de investigación del delito cometido contra su hijo, la Ministerio Público, Verónica López, desconoció el procedimiento.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR