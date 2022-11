Puebla, Pue. Las instituciones educativas no pueden determinar qué días se suspenden las clases, ya que es un acuerdo que emite únicamente la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP), según lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Ya querían un súper puente de una semana, nadie quiere trabajar, nosotros porque estamos locos, querían jueves y viernes y presentarse hasta el lunes 7, no, no se puede”.

“La verdad no lo sé, yo creo que no, porque quién emite ese acuerdo es la Secretaría de Educación Pública, no las escuelas, pues ya quieren súper puente verdad, ya quieren el puente de una semana, si verdad (…) no se puede, a que muchachos tan mañosos”, declaró.

El titular del Poder Ejecutivo aclaró que, en esta ocasión, se estableció la suspensión de clases en Puebla el 1 y 2 de noviembre, para poder disfrutar la celebración del día de muertos, y con ello visitar los cementerios.

Sin embargo, las instituciones educativas, no cuentan con la facultad, para establecer los días que se tienen que descansar, y con ello crear un puente de días inhábiles, hasta el llegar al fin de semana.

Ante esta situación, Barbosa Huerta pidió a las escuelas, respetar los acuerdos que se emiten desde el gobierno del estado de Puebla, mismo que son valorados para su publicación.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR