Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que el Ayuntamiento de Puebla tiene la facultad de revisar un establecimiento donde se vende alcohol, y no se debe justificar en que se trata de una fiesta privada, esto tras el caso de estudiantes de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que terminaron gravemente intoxicados por ingerir alcohol supuestamente adulterado en una fiesta de Halloween.

Ante esta situación, Barbosa Huerta dijo que, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) se va a involucrar, para hacer la investigación correspondiente, y averiguar dónde se obtuvieron las bebidas alcohólicas que generaron la intoxicación.

En una fiesta privada clandestina de ex alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de #Puebla (BUAP), por lo menos una docena de jóvenes, algunos menores de edad, resultaron #intoxicados pic.twitter.com/XqBaXmbZM0 — Lo de Hoy México (@ldhnoticias) November 7, 2022

“La DPRIS del gobierno de Estado tendrá que dar un informe sobre los hechos, como los tenga registrados, como tenga información de ellos, para poder establecer acciones sobre los mismos en términos de sus atribuciones”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que, al momento en que se realiza un evento y se cobra por el acceso, el Ayuntamiento tiene que hacer la supervisión correspondiente, para evitar casos como el que ocurrió el pasado viernes, donde varios alumnos de la BUAP asistieron a una fiesta de Halloween que fue organizada por “Cabritos Social Group”, y llevada a cabo en el “Salón Country” de San Manuel en Puebla.

“Eso de que no puedo revisar un lugar, porque es una fiesta privada, los dueños de los establecimientos saben, para que se está retando un lugar y se está retando para hacer una fiesta privada donde se vende alcohol y se cobra por entrar, pues se trata de un asunto que se tiene que regular, no por favor que no nos quieran engañar, las autoridades municipales saben de qué se trató y es por corrupción, porque los dejan funcionar, y le digo a DPRIS que se meta, que no estemos esperando a que lleguen a hospitales, para dar una opinión”, refirió.

En su intervención, el secretario de salud, José Antonio Martínez García explicó que, por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas, no se recibió ninguna petición de apoyo para el caso de intoxicación, además se verificó en todos los Hospitales del sector salud, incluyendo IMSS, ISSSTE, ISSSTEP.

“Desde el centro regulador de urgencias médicas, no recibimos ninguna petición de apoyo, para este caso, ya verificamos también en todos los Hospitales del sector salud, incluyendo IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y la Secretaría de Salud, y no tenemos ningún paciente que haya tenido alguna intoxicación alcohólica, o por alcohol adulterado, y la DPRIS hizo ya la supervisión al establecimiento y van a entregar la tarjeta”, dijo.

