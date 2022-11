Es muy desconcertante ver a un ser vivo sin cabeza . Pero en Estados Unidos, en la década de 1940, la gente no se cansaba de esto. “Miracle Mike” , el pollo sin cabeza, fue una sensación nacional y recorrió el país durante 18 meses hasta que se asfixió con su propia mucosidad en 1947.

Pero, infalibles o no, numerosos informes históricos indican signos aparentes de vida provenientes de estas cabezas incorpóreas. Por ejemplo, la segunda esposa del rey Enrique VIII, Ana Bolena, supuestamente trató de hablar después de que le cortaran la cabeza. En 1905, el médico Dr. Gabriel Beaurieux estudió la cabeza sin cuerpo de un criminal llamado Henri Languille e informó que los ojos del cadáver se abrieron de golpe y se crisparon.

EL MOMENTO DE LA MUERTE

“La muerte en sí misma no está muy bien definida”, dice a Newsweek el neurocientífico Ajmal Zemmar, de la Universidad de Louisville. “Siempre pensamos en el ‘momento de la muerte’ como el momento en el que el corazón deja de latir. En las películas de Hollywood, escuchamos este sonido parpadeante de la onda del corazón, y cuando eso se apaga, significa que la persona está muerta. Pero, ¿realmente es cierto esto?”.

OSCILACIONES GAMMA

Un estudio realizado en 2013 mostró patrones de onda similares en el cerebro de ratas durante 30 segundos después de haber sufrido un ataque cardiaco inducido. Pero, hasta este año, no sabíamos si estos datos eran aplicables a los humanos.

“Por primera vez, registramos la actividad del cerebro humano en el momento de la muerte”, dijo Zemmar. “Vimos exactamente las mismas ondas gamma que se vieron en las ratas y en los humanos cuando tienen un recuerdo. No lo sabemos con certeza porque no podemos preguntarle al paciente, pero es interesante especular que estas ondas gamma que grabamos podrían representar un recuerdo de la vida”.

Con estos datos en mente, parecería que la vida continúa, al menos por un corto tiempo, después de que el corazón deja de latir. “Si detuvieras la función cardiaca durante cierto tiempo, no necesariamente estarías muerto”, explica Zemmar. “Si pudieras reponer el suministro de sangre al cerebro, regresarías. Puedes poner un corazón nuevo y el humano sigue viviendo. Podrías hacer esto con el hígado, con el riñón, con todo. Pero no puedes hacer eso con el cerebro. Es el único que no puedes reemplazar”.