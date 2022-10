Un grupo de científicos han descrito un hongo que cambia de forma para invadir el cerebro . Según un artículo publicado el 2 de septiembre en la revista Cell Host & Microbe , el hongo Cryptococcus neoformans ( C. neoformans ) es un patógeno que puede cambiar de forma para cruzar la barrera hematoencefálica : la red de vasos y tejidos que impide que los patógenos y las sustancias nocivas entren en el cerebro.

Presente en la naturaleza, el C. neoformans vive en la madera podrida y en el excremento de las aves. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), este patógeno entra en el cuerpo a través del aire que respiramos e infecta los pulmones y otros órganos, incluido el cerebro, donde ocasiona una enfermedad conocida como meningitis criptocócica.

Durante su estudio, el equipo de investigadores descubrió que las células más pequeñas de C. neoformans habían llegado a los encéfalos de los ratones que estaban observando, y se dieron cuenta de que la superficie de esas células infecciosas había cambiado al invadir el cerebro.

UN HONGO COLONIZADOR

“Cuando infectan los pulmones, las células de C. neoformans varían mucho en tamaño y apariencia. Por ello, me sorprendió muchísimo que un alumno de posgrado me mostrara imágenes de unas células uniformes que detectó en el cerebro [de los roedores]”, informa el comunicado de Brown.