“Catar viola los derechos humanos, no tiene cultura futbolística y la adjudicación de la FIFA fue sospechosa. Asignar la Copa del Mundo a Catar fue un error. No volaré allí”, escribió Philipp Lahm, capitán del equipo alemán campeón del mundo en 2014 y director de la Eurocopa de 2024, en un artículo publicado en el diario Die Zeit.

Philipp Lahm insistió este domingo en que Catar no debía haber recibido la organización del Mundial 2022. “Como director del torneo Euro 2024, actualmente me encuentro con muchas personas de la enorme base de fútbol alemana. Son niños con la camiseta con los que me hago selfies, entrenadores juveniles que dan reglas a sus jugadores, presidentes de pequeños clubes que han sido voluntarios durante décadas.

“Todos aman la ligereza del fútbol, conocen su poder educativo, aprecian su importancia para nuestra comunidad”, escribió Lahm.

El antiguo lateral, que ya ha criticado en varias ocasiones la celebración del Mundial en Catar, insistió en que no viajará al emirato pero que seguirá la competición por televisión.

“Los homosexuales siguen estando criminalizados, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, la libertad de la prensa y la libertad de expresión están restringidas”, señaló. A su vez, califcó de “espantosas” las condiciones de trabajo de los obreros extranjeros.

“UN DAÑO AL FUTBOL” AL ELEGIR A CATAR

“Este contexto no me interesa como fan del fútbol”, añadió, acusando a la FIFA de “haber causado daño al futbol” eligiendo Catar.

“El fútbol no es un deporte popular en Catar y no hay prácticamente ninguna oportunidad para las niñas de jugar al futbol”, continuó.

La FIFA atribuyó el Mundial a Catar en 2010, convirtiéndose en el primer país árabe en organizar el evento. Su elección provocó críticas constantes por el tratamiento de las personas LGBTI+, pero también a los trabajadores extranjeros, así como por la climatización de siete de los ocho estadios, que han costado 6.750 millones de dólares.

La semana pasada, Lahm dijo que “los derechos humanos deberían tener un rol importante en la atribución de torneos. Cuando un país obtiene la organización, mientras que sobre ese punto tiene mala imagen, nos preguntamos sobre qué criterios se ha decidido. No debería volver a pasar en el futuro”.

Catar, donde la homosexualidad es un delito, asegura que todos los aficionados serán recibidos “sin discriminación” durante la competición, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre. El emirato espera más de un millón de visitantes para el torneo. N

