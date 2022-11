TORMENTA SOLAR DE 1967

1983, FALSAS ALARMAS

El teniente coronel soviético Stanislav Petrov, quien estaba en servicio con el sistema de alerta temprana, rompió el protocolo al no informar sobre los misiles entrantes, que juzgó —correctamente— que no existían.

INCIDENTE DEL COHETE NORUEGO DE 1995

2022, GUERRA EN UCRANIA

En declaraciones a Newsweek , el profesor David Barash, experto en prevención de guerras nucleares de la Universidad de Washington, dijo que las posibilidades de que Putin use un arma nuclear “siguen siendo escasas”. Pese a esto, advirtió que las tensiones podrían salirse de control, incluso si los líderes nacionales no lo desean, debido a fallas o errores de cálculo.

EL JUEGO DE LOS MISILES

“Aquí es donde entran en juego la crisis de los misiles en Cuba y Able Archer; en ambos casos, las cosas estuvieron terriblemente cerca de salirse de control, no por decisiones tomadas desde arriba, sino por errores, meteduras de pata, percepciones erróneas, etcétera. Falló la cadena de mando, que los superiores no podían controlar, y a menudo, ni siquiera sabían”.

Un profesor de la Universidad de Villanova, David M. Barrett, coautor de Blind Over Cuba: The Photo Gap and the Missile Crisis, dijo a Newsweek que el que Putin utilice “bombas A más pequeñas” es “definitivamente imaginable”. Y agregó que los ataques nucleares contra Estados Unidos serían “un suicidio por parte de Putin y Rusia”.