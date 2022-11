Familiares de Abraham Orta Manzano, quien fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, ocurrido la madrugada del pasado 4 de febrero en el bar Jalisco no te Rajes, señalaron a las autoridades judiciales de “sembrarlo como presunto culpable” del caso.

En rueda de prensa, Gastón, hermano del imputado, narró que su familiar fue detenido el 29 de agosto pasado y vinculado a juicio el 4 de septiembre por la desaparición forzada de J. D. R. C., ocurrido en el establecimiento ubicado en Zona Plateada, quien fue localizado sin vida 11 días después en la comunidad El Durazno, en San Agustín Tlaxiaca.

No obstante, consideró que las pruebas que presentó la agencia del Ministerio Público y aceptó el juez de control Emmanuel Otamendi para las acciones legales no fueron suficientes para acreditar que su familiar se encontraba en el bar el día de los hechos.

El defensor Enrique Castillo Rubio explicó que una de las evidencias que presentaron las autoridades ministeriales fue una copia de una credencial de elector “borrosa” que proporcionó personal del centro nocturno, aunque esta no fue firmada por la parte que la aportó.

No obstante, al contrastarla con la identificación oficial del imputado, no coinciden las fotografías, debido a que, en la que exhibió como prueba, la persona retratada vestía una camisa sin mangas y en la otra sí las tenía. Por lo que acusaron una alteración y “un montaje”, porque, incluso, dijo, los hologramas del INE no encajan.

Además, dos trabajadores del establecimiento atestiguaron y reconocieron a la persona de la credencial desdibujada como trabajador del bar; sin embargo, el abogado aseguró que, en la audiencia inicial, aseguraron que no se trataba de Abraham. No obstante, el juez determinó vincularlo a proceso.

“Ellos están buscando un Abraham, pero no es el nuestro”, señaló el litigante.

Castillo Rubio agregó que han detectado otras presuntas irregularidades en el caso, como que el celular del imputado fue usado el 17 de septiembre, debido a que algunos de sus contactos, entre ellos su esposa, recibieron mensajes en los que les solicitaban dinero, pese a que el dispositivo se encuentra a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Giovanny Flores | Pachuca de Soto

