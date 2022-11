Más de un centenar de personas hacían fila en la mañana del lunes 31 de octubre en un parque de Kiev para rellenar botellas y garrafas con agua, víctimas de los cortes de suministro provocados por los bombardeos rusos en Kiev, capital ucraniana.

Envuelta en una parca marrón, Tamara acaba de llegar con su marido para hacerse con un sitio en la fila.

“Esta mañana hubo grandes explosiones. No sé si ha habido un ataque o no, pero ya no hay electricidad en nuestra casa desde las 6 de la mañana. Luego el agua empezó a escasear. Y ahora ya no sale nada”, explica la mujer de 33 años, que prefiere no dar su apellido.

“Hacemos la cola para conseguir agua potable”, dice esta madre de dos niños de 9 y 11 años.