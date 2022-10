EVOLUCIÓN EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Por otro lado, cuando hablamos de una evolución en la información, podemos decir que existe un margen de mejora en las ondas de radio transmitidas por los terminales 6G y los equipos de la estación base. El 6G proporcionará servicios de detección y posicionamiento inalámbricos sin interrupciones para mejorar la respuesta de las redes. Y no solo eso, también recopilará información pública para potenciar los servicios en los mundos físico y digital, como la ubicación o la velocidad de los datos.

6G Y LA CAPACIDAD INFORMÁTICA

Pero con 6G, en los casos de uso como avatares humanos en 3D, XR, conducción autónoma y soluciones robóticas, tomará un lugar más importante. Las capacidades informáticas necesarias para muchas tecnologías avanzadas no pueden depender solo de los terminales, lo que ejerce mucha presión sobre la latencia de la nube, que actualmente podría no ser suficiente para soportar estas características, debido a la distancia, por lo que la convergencia entre computación y red no es suficiente.