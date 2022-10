Este año la energía provocada por el Tecate Comuna fue tan grande que su fiesta musical se multiplicó para llevar a otro nivel a miles de personas en Puebla. Con dos días de actividades, el magno evento complació a lo grande llevando hasta la ciudad a grandes figuras de la música que congregaron a 45 mil personas el sábado y a 32 mil personas más el domingo en su segunda fecha, haciendo de esta edición algo histórico.

Desde tempranas horas el Foro Cholula se vio rodeado de miles de almas que ya se alistaban para vivir la experiencia Tecate Comuna 2022 a cargo de un elenco de talla internacional que deleitó de inició a fin con repertorios formados con lo mejor de lo mejor.

La Lupita, esa icónica banda mexicana que trajo a la vida himnos como “Paquita disco” o “Ja, ja, ja”, fue la encargada de cerrar el festival durante los dos mágicos días que florecieron en el Foro Cholula. Un recuento de aquellos éxitos del rock en español que en los 90s sonaron alto, fue lo que el emocionado público pudo disfrutar a lo grande.

Por su parte, Caligaris también fue parte de las joyas que trajo la recta final de esta edición. Son tantos los elementos que componen un show de la agrupación argentina que resulta casi indescriptible la experiencia de lo que se visualiza sobre el escenario, y sus actuaciones en el Tecate Comuna no fueron la excepción, pues deslumbraron en todos los tonos posibles con brincos, trucos, piruetas y éxitos ya tan aferrados a México como “Que Corran”, “Todos Locos”, “Razón”, y por supuesto, el ondeo de playeras en “Kilómetros” fue una de las postales más memorables del festival.

El “Tuta Tuta” de Los Auténticos Decadentes fue el encargado de desatar la locura el fin de semana en el Escenario Comuna, convocando a todos de forma casi automática a reunirse en círculos para celebrar la algarabía que siempre ha provocado esta canción. Además hits como “La Guitarra”, “Loco” y “Un osito de peluche de Taiwán” fueron coreados a lo grande.

Y si de volúmenes de energía de trata, la “dosis perfecta” en el Escenario Tecate la otorgó Panteón Rococó, quienes se apoderaron de las tarimas para provocar los brincos más intensos de la noche a cargo de temas como “Vendedora de caricias”, “Esta Noche”, “La Carencia”, entre otros.

El poder del rap estuvo a cargo del aclamado Charles Ans, quien con la potencia de sus rimas y su flow en el hip-hop encendió el Escenario Mágico como nadie. Canciones como “Empapelado”, “Suave” y “La Que Se Fue” fueron parte del repertorio que cimbró el fin de semana.

Y quien dio cátedra el día sábado con sus habilidades musicales fue Fobia, pues la agrupación se lució en sus instrumentos como solo ellos saben hacerlo y encendieron el fuego del rock mexicano con joyas como “El Microbito”, “Veneno Vil”, “Vivo”, entre otros.

Para cuando la noche comenzó a caer, la brisa fría de Puebla incrementó, pero con ella también la euforia y emoción de sus asistentes, opacando el frío que pudo llegar a existir pues la adrenalina ya los tenía a todos cubiertos.

En lo que respecta a géneros musicales, en el Tecate Comuna hubo de todo, y una dosis de música urbana llegó de la mano de dos de los exponentes más aplaudidos del momento en toda Latinoamérica. El sábado Danny Ocean conquistó con aquellas canciones que han dominado la radio, tales como “Me rehúso”, “Fuera del mercado” y la muy coreada “Dembow”. Luego el domingo Guaynaa llegó para desencadenar el perreo al ritmo de “Chica ideal”, “Rebota”, “Perreo intenso”, entre muchos otros hits.

El toque español se lo llevó Love Of Lesbian con la sensibilidad de Santi Balmes en los micrófonos entonando “Cuando no me ves” y “El poeta Halley”. Y por supuesto el rock a la new wave de Dorian también fue disfrutado por todos de inicio a fin.

Durante ambos días hubo varias fusiones que volaron la cabeza a los asistentes, pues pudimos ver palomazos inesperados como el de Esteman con Daniela Spalla al subir de sorpresa a su escenario para interpretar “Te Alejas Más de Mí”. O el favorito de muchos, el de Panteón Rococó con Caligaris al sonar “Kilómetros”.

Los matices musicales fueron algo que predominó en el Tecate Comuna, pues el público pudo disfrutar de una playlist muy variada a lo largo del día. Pasaban de deleitarse con las voces de grandes exponentes femeninas como Vanessa Zamora o Daniela Spalla, a subir el volumen a la máxima potencia con Molotov y su “Gimme tha Power” o el “Blackout” de Sublime with Rome.

También hubo mucho verde, amarillo y rojo en el aire, pues el reggae se dejó sentir a cargo de Gondwana con su himno “Felicidad”. Y el domingo esta dosis del género jamaiquino se vivió por partida doble, pues Los Pericos y su fusión en ska aterrizaron con “Pupilas lejanas” y “Runaway”.

Uno de los favoritos del público que forraba todo el Foro Cholula fue Siddhartha, quien fue vitoreado y acompañado de fuertes coros que hicieron vibrar fuerte el recinto al sonar de “Tarde”, “Película” y “Únicos”.

Ed Maverick, Reyno y Hello Seahorse fueron otras de las grandes cartas de esta edición, pues sus hits fueron parte del playlist de canciones más gozadas durante los dos días del festival. Además, el rap de MC Davo, el rock uruguayo de La Vela Puerca y el enérgico ska de Out Of Control Army dieron muestra de la diversidad sonora que habitó en el Comuna.

Por su parte, la sutilieza de The Change se encargó de cautivar oídos desde su aparición, mientras que Airbag hizo soltar las melenas con su estilo rockero muy frenético.

El Tecate Comuna 2022 estuvo lleno de buena música desde sus primeros minutos, pues frescas propuestas como Fran, quien se ha encargado de robarse el corazón del público con su “Ciencia fricción”, así como el talento de Noah Pino Palo, Banda Conmoción, Rubytates y Bratty fueron los encargados de hacer arrancar los días del festival de excelente manera.

Con mucha vivacidad y dos días de intensas experiencias musicales, el Tecate Comuna cerró victorioso una edición histórica que evidenció la melomanía festivalera que habita en Puebla. ¡Nos vemos el próximo año!