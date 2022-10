Puebla, Pue. Ante la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió mencionar si buscará mejorar su relación con los empresarios, únicamente les recomendó pagar sus impuestos y cancelar sus fuentes de contaminación, en caso de que tengan.

El gobernador dijo que no podría dar una posición, sobre qué perfil podrían encabezar el Consejo Empresarial, ya que les corresponde a los agremiados hacer una elección.

“Ni favorito, ni favorita, si yo apoyo a alguien le doy el beso del diablo, no, a mí que no me vengan a ver, nadie, no tengo opinión favorable sobre lo que se elija en ese lugar de nadie, así lo digo”, dijo.

Barbosa Huerta enfatizó que en su administración se terminaron con los privilegios para los empresarios, por ello recomendó que paguen sus impuestos, y en caso de que tengan fuente contaminante, estas deben ser canceladas.

“Llevo tres años, querían venir a mandar aquí, no por favor, paguen sus impuestos, saquen sus licencias de funcionamiento, si tienen negocios que sean descargas de contaminante, vean sus descargas, todo eso, pórtese bien que no lo hacen, se acabaron los privilegios en Puebla“, refirió.

Cabe mencionar que, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla emitió la convocatoria para renovar la dirigencia del organismo que aglutina a más de 24 mil empresas de diferentes sectores productivos en el estado, y los interesados en el cargo tendrán hasta antes del 10 de noviembre para registrar sus propuestas.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR