Pero esta realidad virtual, de corto plazo, será destruida en poco tiempo en países que tienen que importar casi todo para cubrir las necesidades del mercado al no producir lo necesario para todos los mercados que un consumidor crea.

BAJAR LAS TASAS DE INTERÉS

Según estos últimos datos, la caída en los valores en la inflación no es suficiente para bajar las tasas de interés. Y esto conlleva a que pueda haber una recesión en algunos países, al no haber nuevas inversiones que generen un mayor flujo de dinero en los mercados para las transacciones comerciales. Eso deriva en problemas en los ingresos en los países, al no poder recaudar lo propuesto para la operabilidad de un país por medio de su presupuesto anualizado.