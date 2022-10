En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad, el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2023, por alrededor de 4 mil 390 millones de pesos, en la que no se implementarán nuevos impuestos, será responsable con la economía ciudadana y la base para los recursos que se destinarán a obras y servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía y que se entregará al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.

“Una de las cuestiones que se contemplan es un incremento del 7 por ciento del valor inflacionario, recordemos que en septiembre cerramos con 8.7 por ciento, se proyecta cerrar el año con 8.5 por ciento, entonces contemplamos incluso una inflación menor a la que tuvimos este año en promedio. Es una diferencia de 210 millones de pesos en comparación con 2022, que no significa que vamos a contar con estos millones cuando la inflación ha sido superior al valor porcentual que estamos estableciendo”, explicó Leonardo Montañez.

Se aprobaron además las tablas de valores unitarios de suelo y/o construcción que servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz (predial). Posteriormente se analizará la política de descuentos aplicable a diversos rubros.

En este sentido, la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Alejandra Peña Curiel, destacó el 67 por ciento de recurso federal en esta propuesta en donde se aumentó el 8.7 por ciento para fortalecer a los municipios.

Por otra parte, se aprobó el Reglamento de Presupuesto Participativo del Municipio de Aguascalientes, a través del cual la ciudadanía podrá intervenir en la planeación o toma de decisiones sobre obras de infraestructura a realizarse en beneficio de su entorno, considerándose para dicho fin un presupuesto del 6 por ciento.

En este sentido, la regidora promovente Edith Citlalli Rodríguez González y presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, el regidor Gustavo Granados Corzo, la regidora María Dolores Verdín Almanza y la síndica de hacienda, Martha González Estrada, resaltaron que con el reglamento para este Presupuesto que corresponderá aproximadamente a 23 millones de pesos en obra pública, la ciudadanía podrá participar definiendo qué proyectos se realizarán en sus comunidades, al ser un mecanismo que da voz a la ciudadanía, implementándose por primera vez a nivel Estatal y aunándose a los que se llevan a cabo en el país, en donde se abrirá una convocatoria para que la población participe.

“Esto nos servirá también para que la ciudadanía se involucre, para que hagan comunidad y se organicen. No me queda duda que con el apoyo del Ayuntamiento de todas y todos ustedes, respetando su forma de pensar, su ideología política, no me queda duda que en los temas que tengan que ver con el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y sobre todo los más vulnerables, vamos a seguir avanzando”, indicó el presidente municipal.

Además se votó a favor el dictamen que el Proyecto de Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, versión 2021 Evaluación 2, en donde de acuerdo a un nuevo análisis y con base a la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) se detallan regulaciones para promover la vivienda vertical en calles locales y locales especiales de conexión.

Al respecto el regidor Edgar Dueñas Macías, presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos y el regidor Gustavo Granados Corzo, indicaron que algunos de los beneficios con la promoción de esta vivienda vertical de hasta 4 y 5 niveles del Primer Anillo de Circunvalación hacia el centro, consisten en mayor calidad de vida con mejores servicios, cercanía y con ello ahorro en transporte, se acortarán distancias y mayor seguridad y control.

“Por primera vez permitimos verticalidad incluida con comercio en la parte baja, en la cual se considera también estacionamiento, parte verde. Ocuparemos los grandes lotes que hay dentro de las manzanas, hay algunos lunares de tierra, grandes predios donde hay viviendas muy grandes y las personas necesitan potencializar esa tierra, estamos hablando que podrán incrementarse a partir de 90 m2 hacia arriba, incentivaremos y cuidamos el medio ambiente dado que la ciudad no crecerá en zonas agrícolas o rurales. Tendremos una ciudad más eficiente y fácil de mantener, queremos que los servicios, comercio y vivienda confluyan en vivienda vertical. Es un gran paso para la ciudad de Aguascalientes, en su 447Aniversario le estamos dando este crecimiento armónico y sustentable para seguir siendo la Ciudad de tu Vida”. Mencionó el regidor Edgar Dueñas.

Se votó a favor de la desincorporación del dominio público al dominio privado para la donación condicionada de un predio propiedad municipal en la avenida Ojocaliente y calle La Quebrada, en el Fraccionamiento Municipio Libre, a favor del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para dar continuidad al área de estacionamiento, áreas verdes y recreativas, para uso exclusivo del personal adscrito al Centro de Mediación e Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Al respecto, la regidora Citlalli Rodríguez González, indicó que con estas acciones se da mayor certeza sobre el uso que se da a donaciones y comodatos condicionados de áreas que son para actividades que benefician a la población.

Además, se aprobó el comodato condicionado a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), de un predio propiedad municipal, entre las calles Misioneros y Juan Bautista Lasalle, en el fraccionamiento Villa Teresa, para habilitar un patio de alimentación y de controles eléctricos, cloración y medición del pozo número 197.

Se aprobó el dictamen que contiene la revocación de nombramiento de Ma. del Socorro Gaspar Rivera como auxiliar en la Procuración, Defensa, Promoción Jurídica en los Litigios en que el Municipio de Aguascalientes es parte, en este sentido el Síndico Procurador Héctor Hugo Aguilera Cordero explicó que la servidora pública llevará un nuevo encargo en el Gobierno Estatal y por ello en la Sesión se autorizó también la propuesta de nombramiento a favor del servidor público Arturo Delgado de Luna, para cubrir estas funciones jurídicas y de litigantes.

Se votó a favor del dictamen que contiene la aprobación respecto a la iniciativa que reforma la fracción XXXVII del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, remitida por el Honorable Congreso del Estado, en donde la regidora Citlalli Rodríguez, expuso en este punto que el H. Ayuntamiento manifiesta su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas al aceptar la reforma que otorga a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la facultad de realizar la convocatoria a comisionados e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado, facultad que antes tenía la Junta de Coordinación Política.