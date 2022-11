Los mensajes de WhatsApp entre integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos que presuntamente revelaron nuevos datos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa carecen de bases sólidas que demuestren su autenticidad y presentan inconsistencias, señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) este lunes 31 de octubre durante una conferencia de prensa.

El grupo dio a conocer los resultados de los peritajes hechos a los mensajes e indicaron que dada a su falta de confiabilidad no pueden formar parte de pruebas en el caso.

“El intento de acelerar los resultados ha generado una crisis en el esclarecimiento y ha impactando a la asistencia técnica que brinda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)“, dijo este lunes 31 de octubre, el experto Carlos Beristain, durante una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia, el GIEI dijo que aunque existe contenido en el Informe de la Presidencia sobre el caso que reconoce aspectos esclarecidos por el grupo, “el problema está en las capturas de pantalla. GIEI no conoció esas pruebas. Las capturas de pantalla no son consistentes y no pueden ser usadas como prueba judicial”, dijo Claudia Paz, miembro del grupo.

Beristain dijo que se ha generado confusión y desinformación, lo que provocó “hechos e informaciones que han aumentado la perplejidad, y pone en riesgo los avances. Es urgente retomar el camino para avanzar en una investigación seria”.

Por su parte, Francisco Cox indicó que no es posible determinar la originalidad de las capturas de pantalla. “El entorno visual de Whatsapp no corresponde con el de los mensajes para 2014. No existe confiabilidad del contenido. Subrayamos que nada de lo judicializado usa las capturas de pantalla de WhatsApp”.

Ángela Buitrago dijo que continúa pendiente el acceso a documentos de inteligencia militar. “El GIEI tiene información sobre la existencia de documentos militares de los que se ha negado esto por instancias castrenses”.

TERMINA EL MANDATO DEL GIEI PARA EL CASO AYOTZINAPA

El mandato del GIEI termina este lunes 31 de octubre. “Hemos tenido reuniones con autoridades y evaluado recientes actuaciones. Hemos propuesto un mecanismo de seguimiento, integrado por dos miembros, como medida transitoria. Dos expertos se retiran del caso dadas las condiciones actuales”, añadieron.

Berinstain aseveró que México debe mostrar que la voluntad política e independencia de las investigaciones pueden caminar a la par. A su vez, dijo que “México sigue en deuda con los familiares, tan golpeados por versiones no verificadas. Hay un sistema de impunidad que no ha cambiado”.

Buitrago reiteró que “existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala, fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección”.

Además, el GIEI puntualizó que el trasiego trasnacional de drogas, con encubrimiento de diversos niveles de gobierno, ha quedado demostrado. Así como las versiones distorsionadas del paradero de los normalistas llevaron a una crisis de confianza al gobierno anterior.

