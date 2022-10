La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA, por sus siglas inglés) apunta a la inteligencia artificial (IA) como una de las principales amenazas a la industria y los derechos de autor, junto al contenido pirata y las falsificaciones.

La asociación, que vela por los derechos de la industria musical en Estados Unidos, destaca la amenaza de los contenidos pirateados en el “Examen de los mercados notorios para la falsificación y la piratería”, publicado en octubre. A través de este documento, precisa que la industria de la música depende de la protección de la propiedad intelectual para impulsar la innovación, creatividad y crecimiento.

LA RIAA recoge un listado de los principales mercados que “participan en la reproducción sin licencia, creación de obras derivadas, streaming y distribución/descarga u otra difusión no autorizada de grabaciones sonoras”.

También refiere las falsificaciones de alta calidad de CD y vinilos que se fabrican en China y Rusia, que guardan un gran parecido con los auténticos, y de los recopilatorios no autorizados, que en ocasiones se pueden encontrar en mercados legítimos como Amazon y eBay.

“Nuestros expertos pueden identificar fácilmente estas falsificaciones a pesar de que los signos reveladores de no son evidentes para los observadores casuales (…) Seguimos viendo una amplia gama de compilaciones ‘Best of‘ y ‘Greatest Hits‘, álbumes que nunca fueron lanzados por los sellos discográficos”, señala la asociación.