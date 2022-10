Hipnosis es un festival de rock psicodélico hecho en México que se celebrará el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de México. Este 2022, el evento se realizará en el Parque Bicentenario ubicado en San Lorenzo Tlaltenango, delegación de Miguel Hidalgo.

Este año, las bandas que se presentarán serán: The Mars Volta (con un único show en Latinoamérica), Primus, Kikagaku Moyo Últrio, Chicano Batman, Osees, The Black Angels, Moon Duo, Still Corners, Babe Rainbow, Psychedelic Porn Crumpets, Tempers, The Lazy Eyes, Romperayo, Parque de Cometas y El Universo.

Las puertas abren a partir de las 12 del mediodía y el evento finaliza a las 2:00 AM “o hasta que el cuerpo aguante”, señala la información del festival en su página oficial. El estacionamiento cuenta con una capacidad de 800 vehículos y un costo de 100 pesos. Este funciona 24 horas.

Los asistentes podrán entrar a la hora que deseen, siempre y cuando cuenten con un boleto que no ha sido escaneado ese día. Entradas y salidas no están permitidas.

EL ACCESO A HIPNOSIS

Hipnosis asegura que hay acceso y zonas para discapacitados y es el staff de seguridad del festival quien puede brindar apoyo. El festival es para todos por lo que se acepta público de todas las edades y se paga boleto a partir de los 8 años.

Ante las lluvias que se han suscitado en los últimos días en la capital del país, los organizadores informaron que no se permitirá la entrada con paraguas porque obstruyen la vista de los demás asistentes. Por ello recomiendan llevar una mochila (mediana, no mayor a 30 centímetros) con chamarra, abrigo, impermeable o hasta un cambio de ropa.

El festival cuenta con un boleto VIP, este incluye acceso al festival y se incluye baños, zona de alimentos y barras designadas exclusivamente para la sección.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PERMITIDOS Y CUÁLES NO?

Cámaras no profesionales de flash y cámaras pequeñas de grabación que midan menos de 12 centímetros. Sombreros y gorras. Maquillaje en polvo, lipstick o gloss de labios. Lentes de sol. Chamarras y abrigos. Binoculares, bloqueador de menos de 100 mililitros. Gel antibacterial, toallitas desinfectantes, cubrebocas. Bolsas pequeñas o de mano, mochilas medianas (30 centímetros). Celulares. Baterías externas para recarga y tapones de oído.

No están permitidos: cajetillas de cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores. Sustancias tóxicas y parafernalia. Armas de fuego, objetos punzocortantes, tijeras, explosivos. Volantes u otro tipo de publicidad impresa. Cargadores para celular y/o pilas.

Tampoco herramientas de trabajo. Alimentos y bebidas ajenas al festival. Bebidas alcohólicas. Instrumentos musicales. Mascotas. Tiendas de campaña, mochilas para acampar. Fogatas, asaderos, hornillas. Bicicletas, patinetas o longboards. Cámaras análogas, de video y grabadoras. Mesas y sillas plegables, hamacas, lonas, inflables. Envases de vidrio, barro o cerámica. Medicinas. Pintura en aerosol, plumones, marcadores

Odres, bota bags o anforitas. Hieleras. Joyería con picos. Carteras con cadena. Cinturones con estoperoles y hebillas grandes. Bloqueador solar en aerosol. Rayos láser. Paraguas. N