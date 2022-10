Dos de las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del planeta, Def Leppard y Mötley Crüe, se lanzarán al mundo en 2023 con su ‘The World Tour’.

Después de la mayor gira de estadios en Norteamérica de 2022, con más de 1.3 millones de entradas vendidas, Producida por Live Nation y OCESA, la gira mundial llegará a México. Las fechas son: el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Inmediatamente después, el 21 de febrero, estarán en el Estadio Banorte de Monterrey.

Ambas bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en toda América Latina. Después se dirigirán a Europa en mayo de 2023.

Ahí tocarán en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y terminarán en Glasgow, Reino Unido, en Hampden Park el 6 de julio de 2023.

“Después de volver a la carretera y hacer una monumental gira de verano en Estados Unidos y Canadá este año, estamos más que encantados de llevar este enorme concierto de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de empezar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años. ¡Estamos deseando verlos por ahí en algún lugar pronto!”, dijo Joe Elliott de Def Leppard.

DEF LEPPARD Y MÖTLEY CRÜE, LAS FUERZAS DEL ROCK

“Lo pasamos increíblemente bien tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano, y realmente no podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con ‘The World Tour’ en 2023. Crüeheads de América Latina y Europa: ¡Prepárense! ¡Vamos con ustedes y no podemos esperar a verlos de nuevo a todos por ahí el año que viene!”, comentó Mötley Crüe en un comunicado conjunto.

Los boletos estarán en preventa con Citibanamex el 26 de octubre por Ticketmaster. Los conciertos serán el 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México y el 21 de febrero de 2023, en Monterrey, Mexico, en el estadio Banorte.

Con más de 110 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos prestigiosos Premios Diamante en Estados Unidos, los integrantes del Rock & Roll Hall of Fame en 2019, Def Leppard: Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería), siguen siendo una de las fuerzas más importantes del rock.

Los espectaculares shows en vivo del grupo y su arsenal de éxitos se han convertido en sinónimo de su nombre. Esto ha llevado a Def Leppard a ser anunciada como la mejor banda de rock en vivo del mundo.

Mötley Crüe ha acumulado más de 5,000 millones de transmisiones en sus plataformas digitales. Así también más de 8 millones de seguidores en las redes sociales.

Conocidos por sus icónicas actuaciones en vivo, la banda ha agotado las entradas en innumerables giras por todo el mundo ante millones de fans, con los momentos de producción más innovadores como la montaña rusa de percusiones de Tommy Lee y el bajo lanzallamas de Nikki Sixx. N