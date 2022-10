UN ACUERDO QUE NADIE RESPETÓ

Con las fricciones de por medio, la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos del municipio intervino con un documento denominado Acuerdo de Buena Voluntad para que hubiera armonía entre las partes. Sin embargo, no se respetó.

Según Paloma Lacayo, ingeniera bioquímica con maestría en artes y exdirectora del Museo de las Momias de Guanajuato, el municipio cuenta con un reglamento para la comercialización en la vía pública. En este se aclara cuáles son las actividades económicas permitidas en el Centro Histórico de Guanajuato capital, donde la actividad de los fotógrafos ambulantes no está incluida.

“Más allá de las festividades y tradiciones de Guanajuato capital, esta actividad económica, de toma de fotografía, no está regulada y no se asocia con ninguna festividad ni tradición”, explica Paloma Lacayo, también investigadora de la legislación y bioética aplicada, en entrevista con Newsweek en Español .

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO?

“Operan de manera ilegal, al margen de este reglamento. Más allá de eso, la propietaria ha sido clara en el sentido de que su pretensión no es que ellos dejen de realizar su actividad, sino que, sencillamente, no se propicien tensiones, acoso y hostigamiento. Es decir, eliminar esas conductas violentas para que cada quien, en una sana competencia, tenga la posibilidad de ofrecer sus servicios. Ella dentro de su inmueble y ellos, en el espacio público”, añade.

UN ATRACTIVO “PEOR” CALIFICADO

“Este lugar ha sido icónico por la cercanía de estos balcones, pero no es el único que se encuentra en condiciones similares en Guanajuato. Sin embargo, es el que más ha captado la atención, sobre todo, desde principios del siglo XX”, explica el Dr. en estudios de desarrollo Rafael Guerrero Rodríguez.

Entre ellas destaca que en este atractivo hay un acceso restringido y tiempo de espera excesivo. Asimismo, falta del mantenimiento necesario, cobros informales no previstos y ausencia de gestión pública.

CALLEJÓN DEL BESO, SIN GESTIÓN ADECUADA

Con gestión se refiere a que el municipio no administra la visita, no verifica que la visita sea buena, mala o regular. No verifica tampoco que los prestadores de servicios, es decir, la gente que dice la narrativa, que toma las fotos, que vende artículos, esté capacitada.