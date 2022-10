Puebla, Pue. Desde el Congreso local integrantes de la Fundación “Carmen Sánchez” informaron que del 2001 a la fecha son 34 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido o sustancias corrosivas, exigen a los legisladores trabajar para tipificar como delito “autónomo” con penas de entre 40 y 50 de prisión a los agresores y que el sector Salud brinde cirugías gratuitas médicas a las víctimas.

En entrevista tras concluir el Foro “Violencia Ácida”, dirigido por el diputado local del PRI, Néstor Camarillo, las víctimas narraron sus experiencias y señalaron que muchos de los agresores siguen en libertad mientras que las autoridades siguen actuando con opacidad al momento de intentar levantar una denuncia.

Fue así, como pidieron a los legisladores que actúen para lograr que dentro del Código Penal federal se considere como un delito “autónomo”, que dejen de imponer sentencias entre 6 a 13 años, para que esta sea de hasta 40 y 50 años por tratarse de una tentativa de feminicidio.

Manifestaron que desde el 2019 se ha legislado sobre el tema, pero a la fecha no se tiene respuesta a favor de las víctimas, quienes piden se obligue al sector Salud operar a quienes hayan sido agredidas, además de recibir atención física y psicológicas.

“En Puebla tenemos el caso de una mujer que lleva 250 cirugías médicas, esto depende los recursos disponibles para ser atendidas con injertos de otras partes del cuerpo”, se pide además que en este trance puedan ser contratadas en trabajos para seguir obteniendo recursos económicos que las ayuden a enfrentar esto”.

Una de las victimas narró que durante un tiempo recibió amenazas por lo que acudió a la autoridad, ahí fue atendida por una persona que le dijo “tienen que venir ya con la lesión o ya vienes ya violada o cuál es tu agresión” a lo que ella le contesto, “no justo eso quiero evitar”, tiempo después, fue agredida con una sustancia corrosiva en parte de su cuerpo. Ha pasado casi dos meses y la FGE no ha dado curso a su denuncia.

En la actual LXI Legislatura los diputados del PAN, Aurora Sierra, del PRI, Néstor Camarillo y la diputada por Morena, Tonantzin Fernández han propuesto elevar los castigos a quienes utilicen sustancias corrosivas o ácido para dañar a las mujeres.

La morenista presentó a inicios de agosto, la reforma a tres artículos, para que estos ataques dejen de ser agravantes del delito para ser juzgados de forma “autónoma” se trate o no de un intento de feminicidio.

Propuso un castigo para los agresores de entre 20 a 30 años de prisión y multa de 200 a 500 UMAS, la reparación del daño material y moral a la persona afectada y sea tratado el caso en razón de género.

Pero además que las penas de prisión se aumenten en dos tercios sobre la pena mínima y dos de la máxima en casos como: cuando el agresor con su ataque cause en la víctima daño orgánico en la persona lesionada; cause deformidad permanente, pérdida parcial o total de una función anatómica de la persona; cuando cause deformidad incorregible en el rostro de la víctima.

