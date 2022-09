A la larga, el deterioro es tal que el individuo ya no puede cuidar de sí mismo y termina por desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia .

MULTIVITAMÍNICOS

Los científicos estadounidenses determinaron que, a lo largo de esos tres años, los multivitamínicos proporcionaron beneficios estadísticamente significativos respecto del placebo, lo cual no sucedió con el grupo tratado con extracto de cacao.

EL DETERIORO COGNITIVO Y LA CIENCIA

La Dra. María C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer, emitió un comunicado de prensa en el cual advirtió que, si bien los resultados de la investigación eran muy alentadores, la organización no lucrativa no podía recomendar el uso generalizado de multivitamínicos para prevenir el deterioro cognitivo.