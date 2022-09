El veterano narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes” se encuentra a las puertas de su excarcelación, luego de que un juez le otorgara arresto domiciliario ante el grave deterioro de su salud, informaron este martes las autoridades.

Félix Gallardo, de 76 años y preso desde 1989, fundó a fines de los años 1970 el cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México dedicada inicialmente al contrabando de marihuana y luego al de cocaína.

“El informe que me presentaron sobre su estado de salud me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sin detallar esas dolencias.