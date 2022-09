“Nos entrenaban, como dicen ellos, a ser armas de matar. Usar el cuchillo, el palo, las cachas. Nos entrenaban a beber del dolor ajeno”. Estas son líneas que marcan el inicio del entrenamiento militar de los llamados kaibiles guatemaltecos trazado en el libro A veces despierto temblando, de Ximena Santaolalla.

Soldados de élite usados para aterrorizar y reprimir a la población civil en una dictadura excedida por genocidios y delitos de lesa humanidad, encabezada por el general Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983.

En 2013, Ximena Santaolalla empezó una investigación exhaustiva a partir de una conversación entre la periodista Carmen Aristegui y la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, mujer que tuvo la impavidez de acusar al exdictador por genocidio y después fue exiliada. Así, en 2015 la escritora inició su ópera prima que culminó en 2021 y que la llevó a obtener el Premio Mauricio Achar-Literatura Random House.

—¿Por qué escribir de Guatemala y no de las dictaduras de Chile o Argentina? —pregunta Newsweek en Español a Santaolalla.

—No sabía mucho de este país vecino. Me impactó pensar que, si en Argentina habían sido asesinadas y desaparecidas 30,000 personas, en Guatemala fueron 100,000 solo en esa administración de año y medio.

—En mayo de 2013 la jueza Jazmín Barrios declaró culpable a Ríos Montt por los crímenes contra la humanidad y la comunidad maya ixil, condena que resultó en 80 años de prisión. ¿Accediste a esta sentencia?

—Sí, para leerla, pero no la conseguí en ese momento hasta 2015. Mientras estuve leyendo, por ejemplo, “Guatemala: nunca más”, informe de Monseñor Gerardi, quien fue asesinado un par de días después de dar a conocer públicamente este documento. También leí a Rigoberta Menchú y a Rodrigo Rey Rosa, aunque él aborda más lo que pasó posteriormente a la dictadura durante los acuerdos de paz en los noventa.

—¿De dónde surge el nombre A veces despierto temblando?

—Cuando concursé, el libro se llamaba Muerte de un nahual, porque se refería a Ocelote (personaje de la novela), quien fue perdiendo su alma conforme cometía ciertos actos que lo deshumanizaban. Sin embargo, la editorial me sugirió cambiar el título y esa frase la incluye Aura, una figura de la obra que menciona estas palabras haciendo referencia a que tiene muchas pesadillas y se acuerda cuando era adolescente.

“A veces despierto temblando. A media noche reptan por mis muslos esos dedos que ya no están. Dedos fantasmas (…) Ya no extraño a mi madre. No le tengo amor; la culpa y la vergüenza lo tragaron todo”, dice Aura antes de que su inocencia fuera arrebatada por un abuso sexual, encerrada en un cuartel, en donde nació su hijo.